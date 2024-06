Yli 9400 varusmiestä siirtyy reserviin

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa vaihtuu vahtivuoro, kun reilu 9 400 varusmiestä siirtyy reserviin.

Puolustusvoimista kotiutuu yhteensä 9 160 varusmiestä, joista 393 on naisia. Rajavartiolaitokselta kotiutuu 256 varusmiestä, joista naisia on 10.

Vuonna 2023 heinäkuussa palveluksensa aloittaneet ja 347 vuorokautta palvelleet varusmiehet kotiutuvat torstaina 13.6. Vuonna 2024 tammikuussa palveluksensa aloittaneet ja 165 vuorokautta palvelleet varusmiehet kotiutuvat torstaina 20.6.

Uusi ja noin 12 000 henkilön vahvuinen saapumiserä aloittaa palveluksensa 8.7.

Suurin osa uusista alokkaista, noin 9 600, aloittaa palveluksensa maavoimien joukko-osastoissa. Merivoimat ottaa vastaan noin 1 600 alokasta, ilmavoimat noin 700 alokasta ja rajavartiolaitos noin 300 alokasta.

Suurin osa palvelee 347 päivää

Varusmieskoulutuksen päämääränä on tuottaa puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin sijoitettavaksi hyvän suorituskyvyn omaavia joukkoja ja hyvän osaamisen ja toimintakyvyn omaavaa henkilöstöä. Lisäksi koulutuksen avulla ylläpidetään perusvalmiutta ja kykyä kohottaa valmiutta tarpeen mukaan.

Varusmiespalvelusaika on joko 165, 255 tai 347 päivää. Miehistötehtäviin koulutettavilla on pääsääntöisesti 165 tai 255 päivän palvelusaika. Upseereiksi, aliupseereiksi ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutettavien asevelvollisten palvelusaika on 347 päivää ja heitä on palveluksensa suorittaneista reilu puolet.

Puolustusvoimat kertoo, että varusmiespalvelus kehittää yksilön valmiuksia toimia osana laajempaa yhteisöä, parantaa sosiaalisia taitoja ja fyysistä kuntoa.