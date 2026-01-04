Yli 74 miljoonan voitto Eurojackpotissa: ”Nyt minä menen tekemään lumityöt”

Helsinkiläisnainen on voittanut vuoden ensimmäisessä Eurojackpot-arvonnassa yli 74 miljoonaa euroa, Veikkaus tiedottaa. Päävoitto osui nyt Suomeen 24. kerran pelin historian aikana. Voitto oli kaikkien aikojen suurin yksittäiselle henkilölle osunut rahapelivoitto Suomessa.

– Luulen, että en vielä täysin ymmärrä miten paljon rahaa voitin. Ehkä se sitten jäsentyy paremmin mieleen, kun voitto tulee pankkitilille, nimettömänä pysyttelevä nainen kertoo.

Hän ei aio kertoa onnekkaasta voitostaan omaa perhettään pidemmälle. Suuria suunnitelmiakaan hän ei voittosummalleen ollut vielä ehtinyt tekemään.

– Sen verran osaan tässä kohtaa sanoa, että tuskinpa enää jatkossa olen pyhäpäivinä töissä. Ei enää tarvitse rahan takia niin tehdä. Ja kodin remonttia jossakin kohtaa.

– Nyt minä menen tekemään lumityöt ulos, nainen päättää haastattelunsa.