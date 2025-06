Yli 65-vuotiaille iso muutos: Lääkärille pääsy helpottuu

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona hallituksen esityksen Kela-korvauskokeilusta, jossa yli 65-vuotiaat voivat jatkossa päästä valitsemalleen yleislääkärille noin 28 euron asiakasmaksulla. Samalla määrätyt tutkimukset korvataan 50-prosenttisesti.

Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1.9.2025, ja kokeilu on voimassa vuoden 2027 loppuun asti.

Hallituksen tavoitteena on parantaa suomalaisten hoitoon pääsyä ja hyödyntää tehokkaammin yksityistä sote-kapasiteettia. Kokeilu luo myös ensimmäistä kertaa hintakaton Kela-korvattaviin lääkärikäynteihin.

– Meillä on kasvava joukko yli 65-vuotiaita, joilla on suurempi tarve terveyspalveluille, mutta he eivät kuulu enää työterveyshuollon piiriin. Terveysvakuutusten hinnat voivat nousta iäkkäillä helposti pilviin. On aivan oikein, että ikäihmisten lääkärille pääsyä tuetaan ja kynnyksiä madalletaan, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho tiedotteessa.

Laihon mukaan kokeilu tuo helpotusta julkisen puolen jonoihin, kun osa asiakkaista hakeutuu yksityiselle puolelle. Yksityislääkärikäyntien hintakatto on noin 28 euroa, ja osa määrätyistä tutkimuksista korvataan 50-prosenttisesti.

– Tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä nopeasti, vähentää hyvinvointialueiden kuormitusta ja hyödyntää koko sote-kentän kapasiteetti asiakkaiden hyväksi. Kokeilu mahdollistaa myös hoidon jatkuvuuden, sillä asiakas voi käydä samalla tutulla lääkärillä koko kokeilun ajan, Laiho toteaa.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreessa kyselyssä valinnanvapausmalli, jossa kansalainen voisi valita hoitopaikkansa julkisten ja yksityisten välillä, sai laajaa tukea. Hieman yli puolet kannattaa mallia ja alle kolme kymmenestä vastustaa sitä. Laihon mukaan hallituksen valinnanvapauskokeilu on yksi merkittävä keino lisätä asiakaslähtöisyyttä ja antaa ihmisille vapaus vaikuttaa palveluihinsa.

Laiho muistuttaa, että Kela-korvauksiin asetetaan hintakatto, jotta asiakkaiden maksut eivät valu hintoihin.

– Halusimme mallin, jossa hyöty jää nimenomaan asiakkaalle. On päivän selvää, ettei kokoomus halua veronmaksajien rahojen valuvan hintoihin ja sen varmistamme hintakatolla, Laiho sanoo.

– Kela-korvaukset ovat olleet olemassa jo 60 vuotta. Pelkästään viime vuonna lähes 1,5 miljoonaa suomalaista sai Kela-korvauksen yksityislääkärikäynnistä. On hyvä, että tätä järjestelmää kehitetään yhä enemmän asiakaslähtöiseen suuntaan ja kustannusjärkevällä tavalla. Siitä hyötyy ennen kaikkea hoitoa tarvitseva asiakas sujuvampana hoitoon pääsynä, Laiho toteaa.