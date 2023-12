Yli 300-metrinen alus laskettiin vesille Meyerin Turun telakalla

TUI Cruises -varustamon yli 300-metrinen Mein Schiff 7 -alus laskettiin vesille Meyerin Turun telakalla perjantaina.

Alus siirretään viikonlopun aikana varustelulaituriin, missä sen valmiiksi koottu runko viimeistellään valmiiksi risteilyalukseksi seuraavan puolen vuoden aikana.

– Mein Schiff 7:n myötä rakennamme Meyer Turun telakalla ensimmäistä kertaa laivaa, jossa on sisään rakennettu metanolivalmius. Se merkitsee valtavaa harppausta pyrkimyksessämme alan johtajuuteen vihreässä siirtymässä, sanoo Meyer Turun toimitusjohtaja Tim Meyer tiedotteessa.

Mein Schiff 7 on yli 300 metriä pitkä ja siinä on 15 kantta. Aluksen tilavuus on 111500 bruttovetoisuustonnia.

Laivan 1461 hyttiin mahtuu yhteensä 2894 matkustajaa ja noin tuhannen hengen miehistö.