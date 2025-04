Yli 30 miljoonan euron hävittäjä poltettiin kentälle Venäjällä

Ukrainan sotilastiedustelu GUR kertoo löytäneensä ja tuhonneensa venäläisen Su-30SM-hävittäjälentokoneen Rostovin alueen sotilaslentokentällä.

GURin julkaisema video näyttää väitetysti koneen roihuavan sen jälkeen, kun se sytytettiin tuleen.

Sabotaasi-iskun sanotaan tapahtuneen onnistuneen soluttautumisoperaation seurauksena.

Ukrainan sotilastiedustelun agentit ovat myös aiemmin tuhonneet venäläisiä sotilaskoneita.

Su-30SM-ilmaherruushävittäjä kuuluu Venäjän edistyneimpien taistelukoneiden joukkoon.

Operaatio rintaman takana: Su-30-hävittäjä liekeissä

