Operaatio rintaman takana: Su-30-hävittäjä liekeissä

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR:n agentit ovat suorittaneet lauantaina salaisen operaation, jossa onnistuttiin tuhoamaan venäläinen Sukhoi Su-30SM -hävittäjä. Asiasta kertoo Kyiv Post.

Operaatio kohdistui Krasnodarin alueella sijaitsevaan Krymskin lentotukikohtaan, joka sijaitsee lähes 300 kilometriä rintamalinjojen takana. Tukikohdassa toimii Venäjän ilmavoimien 3. hävittäjälentorykmentti, joka operoi Su-27- ja Su-30 -hävittäjiä.

Venäjällä oli ennen sotaa noin 130 Su-30 -hävittäjää. Tiettävästi ainakin 15 näistä on tuhoutunut helmikuun 2022 jälkeen.

Vuonna 1992 käyttöönotettu kaksipaikkainen Su-30 on ilmaherruushävittäjiä, mutta sitä voidaan käyttää myös iskuissa maakohteisiin. SU-30SM taas on modernisoitu versio, joka otettiin käyttöön vuonna 2013. Yhden hävittäjän hinnan arvioidaan olevan jopa 50 miljoonaa dollaria (noin 47,6 miljoonaa euroa).

Hävittäjän tuhoamisen lisäksi agentit vaurioittivat päivää aikaisemmin kolmea veturia Krasnodarin kaupungissa, noin 80 kilometriä Krymskistä länteen.

HUR:n julkaisemalla videolla näkyy, miten suurella Z-kirjaimella koristeltu hävittäjä palaa liekehtien. Videolla näkyy myös, miten veturin ohjaamossa sytytetty tulipalo alkaa levitä.

Krymskin lentotukikohtaa on käytetty aiemmin iskuissa Ukrainaan, kun taas rautateillä on ollut merkittävä rooli sotalogistiikan järjestämisessä.

– Vihollinen käytti kyseisiä sotilaskohteita rikollisessa sodassaan Ukrainaa vastaan. HUR muistuttaa, että jokainen sotarikoksia Ukrainan kansaa vastaan tekevä tulee saamaan reilun rangaistuksen, HUR linjasi tiedotteessaan.

