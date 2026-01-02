Verkkouutiset

(Kuvakaappaus) t.me/SBUkr/16490

Yli 2000 venäläistä kaatui droonien rajussa iskusarjassa

  • Julkaistu 02.01.2026 | 14:50
  • Päivitetty 02.01.2026 | 14:51
  • Sota Ukrainassa
Ukrainan turvallisuuspalvelun erikoisjoukot tuhosivat kahdessa viikossa 45 ajoneuvoa ja kaksi polttoainevarikkoa.
Viimeisten kahden viikon aikana Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) Alfa-erikoisjoukot ovat käyttäneet hyökkäysdrooneja ja muuta tulivoimaa iskiessään muun muassa 45 venäläiseen panssaroituun miehistönkuljetusajoneuvoon, viiteen ammusvarastoon ja kahteen polttoainevarikkoon.

Tämän lisäksi Alfa-erikoisjoukot ovat eliminoineet iskuillaan yli 2 100 venäläissotilasta.

– Vihollisen jalkaväki palaa SBU:n sotilaiden iskuissa, turvallisuuspalvelun Telegram-kanavalla kerrotaan.

Venäjän joukot taistelivat tehokkaammin vuonna 2025 kuin vuonna 2024. Tästä huolimatta hyökkääjä etenee edelleen hitaasti, ja venäläisten tappiot ovat suhteettoman korkeat valloitettuun alueeseen nähden, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

ISW:n mukaan Ukrainan joukot etenivät äskettäin Länsi-Zaporižžjan alueella. Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen Pokrovskin lähellä.

