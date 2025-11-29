Yli 120 uhria – näin tornitalojen jättipalo alkoi

Ainakin 128 ihmistä on kuollut ja yli 200 on edelleen kateissa Hongkongin tornitalojen tulipalon vuoksi, kertoo The Telegraph.

Viranomaiset tutkivat tulipalon syttymissyytä ja liekkien leviämistä seitsemään kahdeksasta identtisestä tornitalosta Wang Fuk Courtin asuinkompleksissa Tai Pon alueella.

Tornit, joissa on yhteensä noin 2 000 asuntoa, olivat parhaillaan korjaustöiden kohteena. Palon leviämiseen liittyen on herännyt kysymyksiä erityisesti helposti syttyvän bambutelineistön ja rakennuksia ympäröivän vihreän suojaverkon käytön osalta.

Tulipalo syttyi keskiviikkona paikallista aikaa klo 14.51, kun savua nähtiin nousevan eteläisimmästä tornista. Liekit etenivät nopeasti Wang Cheong Housen bambutelineitä pitkin, ja ensimmäisten raporttien mukaan rakennustyöläiset olisivat mahdollisesti polttaneet tupakkaa telineiden läheisyydessä.

Hallitus on viime aikoina pyrkinyt vähentämään ja poistamaan käytöstä näitä helposti syttyviä rakennusmateriaaleja, jotka kuitenkin olivat käytössä kyseisen rakennuskompleksin kunnostamisen yhteydessä.

Hongkongin hallinnon turvallisuudesta vastaavan virkahenkilön Chris Tangin mukaan tulipalon leviäminen oli nopeaa rakennusmateriaalien ja ikkunoiden kohdalle asennettujen “erittäin helposti syttyvien” styroksilevyjen vuoksi.

Tulipalo levisi muutamassa minuutissa seitsemään kahdeksasta tornitalosta. Arviolta noin 750 palomiestä yritti sammuttaa liekkejä, mutta pian rakennukset olivat täysin tulen vallassa, ja sadat asukkaat jäivät loukkuun niiden sisälle.

Toistaiseksi kolme miestä on pidätetty epäiltynä kuolemantuottamuksesta. Pidätetyistä kaksi on rakennusyrityksen johtajaa ja yksi rakennusalan konsultti.

Viranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan asuinalueen korjaustöistä. Samalla selvitetään, vaikuttivatko helposti syttyvät materiaalit tulipalon nopeaan leviämiseen ja miksi tornitaloja ei saatu tyhjennettyä nopeammin.