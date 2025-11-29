Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Poliiseja suojavarusteisiin pukeutuneina Wang Fuk Courtin asuintalojen edustalla tulipalon jälkeen. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / YAN ZHAO

Yli 120 uhria – näin tornitalojen jättipalo alkoi

Viranomaiset selvittävät helposti syttyvien materiaalien vaikutuksia.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ainakin 128 ihmistä on kuollut ja yli 200 on edelleen kateissa Hongkongin tornitalojen tulipalon vuoksi, kertoo The Telegraph.

Viranomaiset tutkivat tulipalon syttymissyytä ja liekkien leviämistä seitsemään kahdeksasta identtisestä tornitalosta Wang Fuk Courtin asuinkompleksissa Tai Pon alueella.

Tornit, joissa on yhteensä noin 2 000 asuntoa, olivat parhaillaan korjaustöiden kohteena. Palon leviämiseen liittyen on herännyt kysymyksiä erityisesti helposti syttyvän bambutelineistön ja rakennuksia ympäröivän vihreän suojaverkon käytön osalta.

Tulipalo syttyi keskiviikkona paikallista aikaa klo 14.51, kun savua nähtiin nousevan eteläisimmästä tornista. Liekit etenivät nopeasti Wang Cheong Housen bambutelineitä pitkin, ja ensimmäisten raporttien mukaan rakennustyöläiset olisivat mahdollisesti polttaneet tupakkaa telineiden läheisyydessä.

Hallitus on viime aikoina pyrkinyt vähentämään ja poistamaan käytöstä näitä helposti syttyviä rakennusmateriaaleja, jotka kuitenkin olivat käytössä kyseisen rakennuskompleksin kunnostamisen yhteydessä.

Hongkongin hallinnon turvallisuudesta vastaavan virkahenkilön Chris Tangin mukaan tulipalon leviäminen oli nopeaa rakennusmateriaalien ja ikkunoiden kohdalle asennettujen “erittäin helposti syttyvien” styroksilevyjen vuoksi.

Tulipalo levisi muutamassa minuutissa seitsemään kahdeksasta tornitalosta. Arviolta noin 750 palomiestä yritti sammuttaa liekkejä, mutta pian rakennukset olivat täysin tulen vallassa, ja sadat asukkaat jäivät loukkuun niiden sisälle.

Toistaiseksi kolme miestä on pidätetty epäiltynä kuolemantuottamuksesta. Pidätetyistä kaksi on rakennusyrityksen johtajaa ja yksi rakennusalan konsultti.

Viranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan asuinalueen korjaustöistä. Samalla selvitetään, vaikuttivatko helposti syttyvät materiaalit tulipalon nopeaan leviämiseen ja miksi tornitaloja ei saatu tyhjennettyä nopeammin.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)