Yli 10000 hotellia haastoi varaussivuston oikeuteen, vaativat korvauksia 20 vuodelta

Yli 10 000 eurooppalaista hotellia on nostanut joukkokanteen hotellien varaussivustoa Booking.comia vastaan. Asiasta kertoo brittilehti Guardian.
Kanteen mukaan Booking.com on painostanut hotelleja sitoutumaan siihen, että ne tarjoavat huoneidensa halvimman hinnan nimenomaan Bookingin alustalla. Käytännössä tämä tarkoittaa siis, että hotellit eivät saa tarjota huoneita halvempaan hintaan muilla vertailusivustoilla eivätkä edes omilla verkkosivuillaan.
Hotelleiden mukaan taustalla on Booking.comin pyrkimys siihen, etteivät asiakkaat etsisi hotellihuoneiden hintoja suoraan hotellien sivuilta, vaan tulisivat suoraan sen omalle alustalle.
Kanteessa hotellit vaativat sivustolta korvauksia peräti 20 vuoden ajalta vuosilta 2004-2024. Vuonna 2024 Booking.com suostui luopumaan ”parhaan hinnan” vaatimuksestaan. Muutos johtui siitä, että ehto rikkoi EU:n digimarkkinasäädöstä.
Asiantuntijat luonnehtivat tulevaa oikeudenkäyntiä merkittäväksi, ja sen odotetaan olevan yksi suurimmista Euroopassa koskaan nostetuista hotellialan oikeustapauksista.
Booking.comin edustaja on kommentoinut ryhmäkannetta toteamalla siinä esitetyt väitteet virheelliseksi. Hintavertailusivuston mukaan se ei myöskään ole toistaiseksi saanut tietoa kanteesta virallisten reittien kautta.
Kansainvälisesti suosittu Booking.com on nykyään välttämätön monille hotelleille näkyvyyden kannalta. Tämä on tärkeää etenkin pienille toimijoille. Varjopuolena on se, että hintavertailusivusto ottaa aina provision varattujen huoneiden hinnoista eli hotelli saa vain osan asiakkaan maksamasta hinnasta.