Ylen uusi toimitusjohtaja on valittu

Ylen hallitus on nimittänyt Marit af Björkestenin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässä Merja Ylä-Anttilaa, joka jää eläkkeelle syksyllä. Af Björkesten aloittaa tehtävässään 1.10.2025.

Marit af Björkesten työskentelee tällä hetkellä Ylen Strategia ja palvelut -yksikön johtajana ja toimitusjohtajan varahenkilönä. Hän vastaa mm. yhtiön strategisesta suunnittelusta, digitaalisista palveluista ja niiden kehittämisestä, tekoälyn vastuullisesta hyödyntämisestä, kokonaisasiakkuudesta, lakiasioista sekä yhteiskuntasuhteista.

Hänellä on pitkä kokemus median ja journalismin johto- ja päällikkötehtävistä. Af Björkesten on ollut Yleisradion johtoryhmässä vuodesta 2012. Hän on työskennellyt Ylellä muun muassa Svenska Ylen johtajana ja vastaavana toimittajana sekä Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vt. johtajana ja vastaavana toimittajana. Ennen Yleisradiota af Björkesten työskenteli Hufvudstadsbladetissa useissa eri tehtävissä muun muassa varapäätoimittajana ja pääkirjoitustoimituksen esihenkilönä. Koulutukseltaan hän on VTM.

– Toimitusjohtajaehdokkaita mitattiin ensi sijassa neljän kriteerin kautta. Ne olivat ymmärrys digitaalisesta teknologiasta, yhteiskunnalliset verkostot sekä pätevyys muutoksen ja ihmisten johtamisessa. Hallitus arvioi, että Marit af Björkestenin näkemys tulevaisuudesta, kansainväliset suhteet ja näytöt strategiatyössä ovat vakuuttava vastaus tähän. Hän tuntee henkilöstön, Yleen kohdistuvat julkisen palvelun vaatimukset ja kaupallisen medialiiketoiminnan tilan, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen tiedotteessa.

Yleisradion toimitusjohtajalla on ensisijainen vastuu Yleisradion strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä toiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Hän vastaa hallitukselle toiminnan tuloksellisuudesta ja huolehtii myös Ylen hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta yhdessä hallituksen kanssa. Ylen sisältöpäätökset kuuluvat Ylen vastaaville päätoimittajille.

Yleisradio toteuttaa parhaillaan kustannussäästöohjelmaa. Parlamentaarisen työryhmän edellyttämät säästöt tarkoittavat kokonaisuudessaan 66 miljoonan sopeutusta vuosina 2025–2027.

Yhtiön hallitus haki uutta toimitusjohtajaa sekä suorahaun, että julkisen haun kautta. Hakijoita ja tehtävästä kiinnostuneita oli useita kymmeniä. Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila jatkaa tehtävässään uuden toimitusjohtajan aloittamiseen saakka.