Ylen presidenttigallupissa kolme on ylitse muiden

Toiseksi suosituin Ylen uutisten teettämässä kyselyssä on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.) ja kolmanneksi suosituin Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Kun vastaajia pyydettiin valitsemaan annetusta nimilistasta yksi suosikki, ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) nimesi 28 prosenttia eli yli neljännes vastaajista. Rehnin nimesi 15 ja Aaltolan 13 prosenttia vastaajista. Kaikki lisäsivät kannatustaan edellisestä kyselystä.

Kärkikolmikon järjestys on pysynyt samana alkuvuoteen verrattuna, mutta jokainen on nostanut kannatustaan eli ero seuraavina tuleviin on kasvanut.

Kansanedustaja Jussi Halla-ahoa (ps.) kannattaa kuusi prosenttia vastaajista ja ex-pääministeriä, Eurooppa-yliopiston professoria Alexander Stubbia (kok.) äänestäisi viisi prosenttia vastaajista.

Haavistoa kannattavat etenkin suurten kaupunkien asukkaat, korkeakoulutetut ja naiset. Rehnin suosio kasvaa sitä mukaa, kun vastaajien ikä nousee. Vankin tuki tulee 65–79-vuotiailta miehiltä sekä pienistä kaupungeista. Aaltolaa kannattavat eniten yli 50-vuotiaat sekä ammattikoulutetut. Aaltolaa kannattavat melko tasaisesti sekä miehet että naiset.

Sitoutumaton Aaltola saa melko tasaisesti kannatusta kaikkien puolueiden äänestäjiltä, eniten perussuomalaisten kannattajilta. Heistä lähes viidennes pitää Aaltolaa mieluisimpana ehdokkaana.

Rehniä kannattavat etenkin keskustalaiset, mutta myös kokoomuksen äänestäjät. Kokoomuksen kannattajista viidennes pitää Rehniä suosikkinaan. Laajin suosio yli puoluerajojen on Haavistolla. Vihreiden lisäksi yli puolet vasemmistoliiton ja lähes puolet RKP:n äänestäjistä pitää Haavistoa suosikkinaan.

Kun vastaajia pyydettiin nimeämään viisi suosikkinimeä, yli puolet eli 53 prosenttia olisi valmis äänestämään Haavistoa. Rehnin nosti viiden suosituimman joukkoon 44 prosenttia ja Aaltolan 42 prosenttia vastaajista.

Tämä kysymyksenasettelu voi ennakoida tulevien ehdokkaiden mahdollisuutta pärjätä presidentinvaalien toisella kierroksella. Toisella kierroksella äänestäjät joutuvat pohtimaan, keitä muita kuin ykkössuosikkiaan he voisivat äänestää, jos tämä ei ole päässyt vaalien toiselle kierrokselle.

Tutkimus toteutti Taloustutkimus 4.–9.5.2023. Vastaajia pyydettiin nimeämään mieluisimmat ehdokkaat 38 nimen listasta. Tutkimukseen vastasi 1 656 henkilöä. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.