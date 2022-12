”Ylen harkintakyky petti Zelenskyi-jutussa”

Kiovassa syntynyt suomalainen kapellimestari Dalia Stasevska ihmettelee Ylen uutista, jossa käsitellään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ulkonäön muutosta sodan aikana.

Ylen mukaan ”hymyilevästä siloposkesta tuli väsynyt keski-ikäinen”. Artikkelissa on haastateltu työhyvinvoinnin asiantuntijaa, jonka mukaan sodan kesto, huolestuneisuus ja väsymys näkyvät Zelenskyin kasvoissa.

– Oikeasti? Mitä uutisarvoa tällä jutulla on? Ukrainassa käytävä sota ei ole reality-TV:tä, Dalia Stasevska tviittaa.

– Yle on katsonut tarpeelliseksi kertoa raskasta puolustussotaa käyvän Ukrainan presidentin vanhentumisesta ja väsymyksestä. Pidän Ylestä, mutta nyt harkintakyky on pettänyt, Stasevska jatkaa.

Indeed Putin wants to “finish” the war. In defeating Ukraine. Remember his quick plan “Kyiv in 3 days”? Mythomaniac old men club. No one is buying Kremlin’s cheap words.

— Dalia Stasevska 🇫🇮 🇺🇦 (@DaliaStasevska) December 23, 2022