Yle: Venäläiset eivät pääse hakemaan huviveneitään Haminasta

Venäläiset omistajat eivät pääse hakemaan huviveneitään Haminasta suljetun itärajan vuoksi. Neljää venettä on säilytetty hiekkakentällä yli kolme vuotta, kertoo Yle.

Itäraja suljettiin ensin koronan vuoksi ja myöhemmin uudestaan välineellistetyn maahantulon takia. Veneiden kunto rapistuu tkoko ajan.

– Eivät nämä ole sellaisessa kunnossa, että niillä voisi merelle lähteä. Veneiden moottorit voivat olla jumissa, koska ne ovat olleet pitkään käyttämättä, sanoo Haminan kaupungininsinööri Ari Lonka Ylelle.

Kaupunki ei peri säilytyksestä rahaa. Lonkan mukaan kaupungilla ei ole linjausta siitä, kuinka kauan veneitä voidaan säilyttää.

Mikäli tilanne vielä pitkittyy, kaupunki ei ole poissulkenut mahdollisuutta huutokaupata veneitä tai hävittää niitä. Veneet saavat olla paikoillaan toistaiseksi.