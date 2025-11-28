Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Itärajan esteaitaa ja rajavartioston auto Lappeenrannan Nuijamaan rajanylityspaikan läheisyydessä 21. toukokuuta 2025. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Yle: Venäläiset eivät pääse hakemaan huviveneitään Haminasta

  • Julkaistu 28.11.2025 | 19:37
  • Päivitetty 28.11.2025 | 19:37
  • Itäraja
Suljettu itäraja estää omistajien pääsyn Suomeen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäläiset omistajat eivät pääse hakemaan huviveneitään Haminasta suljetun itärajan vuoksi. Neljää venettä on säilytetty hiekkakentällä yli kolme vuotta, kertoo Yle.

Itäraja suljettiin ensin koronan vuoksi ja myöhemmin uudestaan välineellistetyn maahantulon takia. Veneiden kunto rapistuu tkoko ajan.

– Eivät nämä ole sellaisessa kunnossa, että niillä voisi merelle lähteä. Veneiden moottorit voivat olla jumissa, koska ne ovat olleet pitkään käyttämättä, sanoo Haminan kaupungininsinööri Ari Lonka Ylelle.

Kaupunki ei peri säilytyksestä rahaa. Lonkan mukaan kaupungilla ei ole linjausta siitä, kuinka kauan veneitä voidaan säilyttää.

Mikäli tilanne vielä pitkittyy, kaupunki ei ole poissulkenut mahdollisuutta huutokaupata veneitä tai hävittää niitä. Veneet saavat olla paikoillaan toistaiseksi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)