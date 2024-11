Yle: Varkaudet junissa kasvussa – VR kehottaa tarkkuuteen

Matkatavaravarkaudet ovat lisääntyneet junissa viime vuonna, Yle kertoo.

Lisääntyneiden varkaustapausten vuoksi VR kehottaa yöjunalla matkustavia olemaan tarkkana hyttien avainten lukumäärän kanssa. Hyteissä on kaksi tai kolme avainta hytin tyypistä riippuen.

Jos asiakas huomaa hyttiavaimen kadonneen, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi henkilökunnalle.

– Konduktööri voi tarvittaessa sarjoittaa lukon uudelleen junassa, jolloin lukkoa ei tarvitse vaihtaa, VR:n kaukoliikenteen operatiivinen johtaja Toni Rinne vahvistaa Ylelle.

Ylen mukaan junissa on ollut tapauksia, joissa hytistä on varastettu avain. Sitten varkaat ovat menneet hyttiin, kun matkustaja on poistunut hetkeksi hytistä.

VR on kiinnittänyt yöjunien hyttien oviin tarrat, joissa asiasta muistutetaan.

Vaikka junissa tapahtuu varkauksia kasvavissa määrin, Ylen mukaan varkaustapaukset ovat harvinaisia suhteutettuna VR:n kokonaismatkustusmääriin. Viime vuoden tammi-marraskuussa varkaustapauksia raportoitiin VR:n mukaan 30, kun vielä vuonna 2022 tapauksia oli vain 15.