Yle: Valtion maksamat sähkötuet jäämässä alle puoleen arvioidusta

Kotitalouksille luvatut sähkötuet tulevat maksamaan valtiolle alle puolet siitä, mihin alun perin varauduttiin. Asiasta kertoo Yle.

Sanna Marinin (sd.) hallitus valmisteli viime syksynä neljä erilaista tukimuotoa helpottamaan kotitalouksien äkkiä nousseita sähkölaskuja. Hallituksen esityksissä arvioitiin, että tuet olisivat tarkoittaneet valtiolle 1,1 miljardin euron laskua.

Sähkötukien osuvuutta ja hintaa arvioinut Helsingin yliopiston apulaisprofessori Lassi Ahlvik laskee Ylelle, että tukien kokonaissumma tuleekin jäämään lopulta 480 miljoonaan euroon tai ehkä jopa sen alle.

Raju pudotus johtuu ensinnäkin siitä, että sähkön hinta jäi talvella alemmaksi kuin syksyllä oli pelätty. Tämän vuoksi arvioitua alempi sähkön hinta on pienentänyt myös maksettuja tukia.

Sähkömarkkinoilla elokuussa futuurihinnat povasivat hintojen nousevan talvella keskimäärinkin lähes 50 senttiin kilowattitunnilta, mutta todellisuudessa hinta jäi alle kymmeneen senttiin.

Toinen syy pudotukselle on se, että sähkön hinnan laskettua entistä useampi kotitalous ei ollut oikeutettu tukiin, koska tukien omavastuun raja ei ylittynyt. Mikäli raja on ylittynyt, korvattavaksi jäävä summa on ollut niin pieni, että sen hakemiseksi ei ole viitsitty käyttää aikaa ja vaivaa.

Ahlvikin mukaan tämä johti siihen, että käytännössä juuri pienituloiset ja vähän sähköä kuluttavat jäivät ilman tukia.

– Omavastuu oli euromääräisesti kaikille sama, mutta se on pienituloisille paljon vaikeampi saavuttaa, koska pienituloisilla asuntokunnilla sähkön käyttö on pienempää kuin suurituloisilla, Ahlvik sanoo Ylelle.