Yle: Uuden koronalääkkeen käyttö jäänyt vähäiseksi Suomessa

Uuden suun kautta otettavan koronalääkkeen käyttö on osoittautunut hankalaksi, Yle kertoo.

Paxlovod-nimisellä lääkkeellä on todettu olevan yhteisvaikutuksia useiden eri lääkkeiden kanssa, minkä vuoksi suuri joukko riskiryhmiin kuuluvista potilaista ei ole voinut käyttää sitä.

Myös lääkkeellä itsellään voi olla haittavaikutuksia. Näistä syistä erityisesti iäkkäiden kohdalla koronalääkkeestä saatava hyöty voi jäädä pieneksi. Lääkkeen jakelua on hidastanut myös ihmisten epätietoisuus siitä, ovatko he sairautensa tai tilansa vuoksi oikeutettuja Paxlovid-lääkkeeseen, kun koronatartunta osuu kohdalle.

Ongelmia muodostaa sekin, että lääke pitäisi aloittaa viiden vuorokauden kuluessa oireiden alkaessa.

Lääkehoito on toistaiseksi kohdennettu vain niille, joilla on erityisen suuri riski vaikeaan tautiin ja joilla rokotesuoja on puutteellinen tai he eivät saa rokotteista vastetta sairauden tai sen hoidon vuoksi. Ylen mukaan kuureja on tilattu Suomeen 15 000, mutta lääkettä on annettu potilaille vaihtelevissa määrin.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSissa lääkettä on annettu vain noin 400 potilaalle. Määrät ovat jääneet vähäisiksi myös muissa sairaanhoitopiireissä.

Kyseessä on ensimmäinen myyntiluvan saanut suun kautta otettava koronalääke. Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) odotetaan Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksyntää kahdelle muulle suun kautta otettavalle koronalääkkeelle. Myyntilupien aikataulusta ei ole tietoa.

– Tällä hetkellä ei ole muita suun kautta otettavia lääkkeitä kuin tämä Paxlovid, mutta Euroopan lääkevirasto arvioi tällä hetkellä kahta uutta tablettimuodossa olevaa koronalääkettä. Suomessa otetaan todennäköisesti myös nämä uudet lääkehoidot käyttöön mikäli ne saavat myyntiluvan, sanoo erityisasiantuntija Elina Asola STM:stä Ylelle.