Yle: Ukrainalaiset työntekijät tuohtuivat ammattiliittoon

Muutamia viikkoja sitten Rakennusliitto kertoi, että ukrainalaisia sotapakolaisia olisi käytetty törkeästi hyväksi Tampereen Sulkavuoressa sijaitsevalla rakennustyömaalla. Monet työntekijät kertovat kuitenkin olleensa varsin tyytyväisiä työhönsä. Asiasta kertoo Yle.

Rakennusliiton mukaan työmaan ukrainalaiset työntekijät siirrettiin kevytyrittäjiksi ja maksettu tuntipalkka olisi ollut noin kymmenen euron tienoilla. Liiton mukaan työmaan johto ei myöskään tiennyt kenen palveluksessa työntekijät olivat.

Osa työntekijöistä ei kuitenkaan näe tilannetta yhtä huonona kuin ammattiliitto.

– Meille maksettiin se, mistä oli sovittu. Meille tarjottiin asunto, kuljetukset, työkalut, -laitteet ja -vaatteet. Asunto oli hieno. Kaikki oli hyvin. Ja nyt tämä yhtäkkiä loppui. Tällaisilla ehdoilla emme jostain syystä enää voi tehdä töitä, ukrainalainen Vitali Komadovski kertoo Ylelle.

Komadovski sanoo alusta asti tienneensä, että hän tekisi töitä kevytyrittäjänä ja palkan maksaisi alihankkija. Tämä ei häntä haitannut.

Sulkavuoren työmaan pääurakoitsija kuitenkin lopulta päätti, ettei kevytyrittäjyyttä sallittaisi työmaalla vastedes. Ukrainalaisille tarjottiin uutta sopimusta työntekijöinä. Vajaasta 30 työntekijästä alle kymmenen otti tarjotun sopimuksen vastaan ja loput hylkäsivät sen.

Sopimus jäi Komadovskin mukaan ottamatta, sillä nettopalkka olisi todennäköisesti jäänyt aikaisemman tilanteen alapuolelle. Hänen olisi myös tullut lähteä työnantajan tarjoamasta asunnosta pois ja muun muassa työmatkat olisi pitänyt jatkossa maksaa itse.

Myös toisenlaisia näkemyksiä esiintyy ukrainalaisten työntekijöiden joukossa. Igor Petrusev kokee tulleensa työnantajan huijaamaksi. Hänen mukaansa kevytyrittäjämalli selvisi hänelle vasta kuukauden päästä töiden alkamisesta. Suurin ongelma oli Petrusevin mielestä kuitenkin palkanmaksun viivästyminen.

– Jos palkka olisi maksettu ajoissa, tätä ongelmaa ei olisi, Petrusev kertoo.

Petrusev kertoo allekirjoittaneensa uuden sopimuksen, vaikka se jääkin nettopalkaltaan aiempaa kehnommaksi.

– Joka tapauksessa nyt on parempi. Meillä on nyt sosiaaliturva. Voimme liittyä ammattiliittoon. Tätä emme voineet aiemmin tehdä. Sosiaaliturva on iso plussa, vaikka meille maksettaisiin työstä hieman aiempaa vähemmän.