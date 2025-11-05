Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuokkalan koulun oppilaat harrastavat taukojumppaa 7d-musiikkiluokassa Jyväskylässä keskiviikkona 26. maaliskuuta 2014. LEHTIKUVA / JUHA SORRI

Yle: Ukrainalainen tyttö järkyttyi, koulussa laulettiin venäläistä laulua

  • Julkaistu 05.11.2025 | 19:56
  • Päivitetty 05.11.2025 | 20:16
  • Sota Ukrainassa
Äidin mukaan kyse on hyökkääjän normalisoinnista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pitkään Suomessa asuneen ukrainalaisen Irina Gorkun-Silénin 11-vuotias tytär Nicole järkyttyi, kun koulussa laulettiin venäläistä laulua.

– Musiikin tunnilla lapsille esiteltiin venäläistä musiikkia ja kaikkien piti laulaa venäläinen Kalinka-laulu. Nicole sanoi, että hän on ukrainalainen, eikä halua käyttää venäjän kieltä. Opettaja vastasi, että koulussa ei puhuta sodasta, äiti kertoo Ylelle.

– Nicole ymmärsi, että jos hän ei laulaisi, hän saisi huonon arvosanan. Joten hän lauloi. Tilanne kuitenkin järkytti häntä syvästi, äiti kertoo.

Gorkun-Silén pohtii, mitä jos luokassa olisi tyttären sijasta ollut ukrainalaislapsi, jonka vanhemmat venäläiset olisivat tappaneet. Äidin näkökulmasta venäläisen laulun laulaminen suomalaiskoulussa on hyökkääjän normalisointia.

Opetushallituksen juristi Heidi Ruonala kertoo Ylelle, että opettajalla on mahdollisuus tehdä joustavia järjestelyjä, jos oppilas musiikin opetuksessa kokee jonkin tehtävän tai laulun epämiellyttäväksi esimerkiksi henkilökohtaisista tai perhesyistä.

Venäjänkielisten kotoutumista edistävässä Cultura-säätiössä työskentelevä Eilina Gusatinsky muistuttaa, että venäjä ei ole ukrainalaisille neutraali kieli. Heidän näkökulmastaan se on väkivallan, sodan ja painostuksen kieli.

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)