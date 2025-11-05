Yle: Ukrainalainen tyttö järkyttyi, koulussa laulettiin venäläistä laulua

Pitkään Suomessa asuneen ukrainalaisen Irina Gorkun-Silénin 11-vuotias tytär Nicole järkyttyi, kun koulussa laulettiin venäläistä laulua.

– Musiikin tunnilla lapsille esiteltiin venäläistä musiikkia ja kaikkien piti laulaa venäläinen Kalinka-laulu. Nicole sanoi, että hän on ukrainalainen, eikä halua käyttää venäjän kieltä. Opettaja vastasi, että koulussa ei puhuta sodasta, äiti kertoo Ylelle.

– Nicole ymmärsi, että jos hän ei laulaisi, hän saisi huonon arvosanan. Joten hän lauloi. Tilanne kuitenkin järkytti häntä syvästi, äiti kertoo.

Gorkun-Silén pohtii, mitä jos luokassa olisi tyttären sijasta ollut ukrainalaislapsi, jonka vanhemmat venäläiset olisivat tappaneet. Äidin näkökulmasta venäläisen laulun laulaminen suomalaiskoulussa on hyökkääjän normalisointia.

Opetushallituksen juristi Heidi Ruonala kertoo Ylelle, että opettajalla on mahdollisuus tehdä joustavia järjestelyjä, jos oppilas musiikin opetuksessa kokee jonkin tehtävän tai laulun epämiellyttäväksi esimerkiksi henkilökohtaisista tai perhesyistä.

Venäjänkielisten kotoutumista edistävässä Cultura-säätiössä työskentelevä Eilina Gusatinsky muistuttaa, että venäjä ei ole ukrainalaisille neutraali kieli. Heidän näkökulmastaan se on väkivallan, sodan ja painostuksen kieli.