Yle: Ukrainalainen lääkäri ei pääse Suomessa edes lähihoitajaksi

Suomessa hoitoalan työvoimapulaa paikataan ulkomaalaisilla työntekijöillä, mutta tiukkojen vaatimusten mukaan ulkomaalaiset työntekijät joutuvat monesti tyytymään koulutustaan alhaisempaan asemaan työmarkkinoilla. Asiasta kertoo Yle.

Ylen haastattelema ukrainalainen Natalia Zahorodnia on työskennellyt lääkärinä, mutta ei saa Suomessa työskennellä edes lähihoitajana. Syy on siinä, että hänen suorittamansa EU-alueen ulkopuolinen tutkinto ei kelpaa Suomen viranomaisille, sillä lähihoitajan ammatti on Suomessa nimikesuojattu. Esteenä on myös kielitaito.

– Mutta Suomeen on tullut paljon nuoria ukrainalaisia terveydenhuollon ammattilaisia, sairaanhoitajia, eri erikoisalojen lääkäreitä, jotka haluaisivat ja voisivat työskennellä terveydenhuollossa. Kielenopiskelu yksin kotona, ilman käytännön harjoittelua valitettavasti hidastaa pääsyä alalle, Zahorodnia harmittelee Ylelle.

Ammattiliitto Superin asiantuntija Leena Kaasinen sanoo, että työnantajien pitäisi ottaa kieliasioissa enemmän vastuuta ulkomaalaisista työntekijöistään. Liiton tekemät selvitykset osoittavat, että näin ei useimmiten tapahdu ja maahan tulijat jäävät yleensä oman onnensa nojaan.

Suomessa lääkäri, sairaanhoitaja ja lähihoitaja ovat terveydenhuollon ammattinimikkeitä, joihin vaaditaan laissa määritelty koulutus ja pätevyys. EU-alueelta tulevat saavat tutkintonsa tunnustetuksi automaattisesti, kunhan kielitaitoedellytys täyttyy. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta vaaditaan täydennyskoulutusta tai he tyytyvät hoiva-avustajan töihin.

Superin Kaasisen mielestä ongelma on siinä, että Suomeen rekrytoitavalla henkilöllä voi olla esimerkiksi akuuttisairaanhoidon koulutus, mutta täällä hänet rekrytoidaan hoiva-avustajaksi vanhuspalveluihin.

– Hän ei välttämättä itsekään tiedä, mihin tehtäviin hänet on tuotu, Kaasinen toteaa Ylelle.