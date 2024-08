Yle: Tuhannet ajokokeet peruuntuvat samasta syystä

Suomessa tuhannet ajokokeet peruuntuvat siksi, että auton lattialla sijaitseva opetuspoljin ei ole kunnolla kiinni. Asiasta kertoo Yle.

Ongelma koskettaa opetusluvalla opettelevien autoja. Jos poljin ei ole kunnolla paikoillaan, päättyy ajokoe saman tien ennen kuin ajokoetta on ehditty ajaa metriäkään.

Esimerkiksi viime heinäkuussa yli 600 ajokoetta loppui jo katsastuskonttorin pihalla, kun opetuspolkimen kiinnitys huomattiin puutteellisesti. Ajokoe siis päättyi ennen kuin se ehti edes alkaa.

Opetuspoljin on opettajan eli niin sanotun apukuskin puolella oleva jarrupoljin, joka on vaijerilla yhdistetty auton varsinaiseen jarrupolkimeen. Opetuslupaopettajan tulee varmistaa, että poljin on asennettu oikein.

– Opetuspoljin on opettajaa varten sellaisiin tilanteisiin, joissa oppilaan huomiokyky ei ole ollut riittävä. Opettaja on vastuullinen kuljettaja autossa, ja hänen on pystyttävä hallitsemaan auto turvallisesti myös opetustilanteessa, Ajovarman aluevastaava Esko Kemppi muistuttaa Ylellä.

Kempin mukaan poljin ei saa liikkua paikoiltaan mihinkään suuntaan. Pahimmat hänen näkemänsä tapaukset ovat olleet sellaisia, että polkimen on saanut ottaa autosta lähtiessään vaikka mukaansa.

– Viime viikolla Lappeenrannassa kaksi kertaa ajokoe ei päässyt alkamaan, kun opetuspoljin ei ollut kunnolla kiinni. Toinen tapaus niistä oli sellainen, että poljin oli kiinnitetty kakkosneloseen [lankkuun].