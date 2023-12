Yle: Tämä tiedetään Tullin paljastamasta laittomasta droonikaupasta

Tullin eilen paljastama laiton droonien vieminen Venäjälle on hyvin suurella todennäköisyydellä sama tapaus, jota on käsitelty jo syyskuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa pakotteiden kiertämisenä, uutisoi Yle.

Molemmissa tapauksissa on kyse kahdesta suomalaisyrityksestä, joilla on sama vastuuhenkilö. Epäillyt rikosnimikkeet ovat myös samat.

Ylen mukaan Tulli ei ole vahistanut droonikaupan ja vangitsemiseen johtaneen vientiepäilyn olevan sama tapaus, mutta tapausten asiayhteys on hyvin poikkeuksellinen ja niiden kaikki yksityiskohdat täsmäävät.

Ensimmäisessä tapauksessa Yhdysvallat asetti syyskuun puolivälissä pakotelistalleen kaksi Vantaalla toimivaa yritystä, varastoinitalan yritys Siberican ja huolinta- ja rahtausalalla toimivan Luminorin. Yritysten epäillään vieneen kiellettyjä tuotteita Venäjälle.

Molemmilla yrityksillä on sama omistaja ja toimitusjohtaja, 43-vuotias virolaissyntyinen Ranskan kansalainen Gabriel Termin, jolla on ollut vakituinen osoite Suomessa vuodesta 1991. Hän on Tullin mukaan ollut vangittuna syyskuusta lähtien.

Tullin eilen paljastamassa droonikaupassa 3 500 droonia ja muuta pakotteiden alaista tavaraa oli papereiden mukaan matkalla Suomeseta Kazakstaniin, mutta ne jäivätkin Venäjälle.

Tullin mukaan kaksi yhtiötä, joilla on sama vastuuhenkilö, ovat vieneet tavaraa Suomesta. Kyseinen vastuuhenkilö on Tullin mukaan ollut vangittuna syyskuusta lähtien. Tässäkin tapauksessa epäillyt rikosnimikkeet olivat törkeä säännöstelyrikos ja puolustustarvikkeiden maastavientirikos. Epäiltyjä on kaikkiaan kuusi henkilöä.

Tulli kertoo, että kahdesta yrityksestä toinen on ostanut pakotteiden alaiset tuotteet ja toinen hoitanut viennin. Esitutkinnassa saadut tiedot viittaavat siihen, että toimintaa on johdettu ja rahoitettu Venäjältä.

Samassa osoitteessa Vantaalla toimivat yritykset ovat kasvattaneet liikevaihtoaan voimakkaasti vuonna 2022, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.