Eduskuntatalo Helsingissä 26. syyskuuta. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Yle: Tällaista hallituspohjaa SDP:n vaikuttajat toivovat

  • Julkaistu 23.12.2025 | 14:58
  • Päivitetty 23.12.2025 | 14:58
  • Politiikka
Vasemmistoliitto sai kyselyssä eniten mainintoja.
Yle on kysynyt SDP:n vaikuttajilta, millaista hallituspohjaa he toivoisivat, jos SDP nousee vuoden 2027 eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi.

Puolueväkeä pyydettiin nimeämään enintään kolme mieluisinta ja epämieluisinta hallituskumppania. Suosituin on vasemmistoliitto, jonka haluaisi hallitukseen 78 prosenttia SDP:n vastaajista. Keskusta oli toiseksi suosituin (65 %) ja vihreät kolmanneksi (62 %) suosituin.

Tosin keskusta on jo ilmoittanut, ettei se enää lähde Sanna Marinin (sd.) hallituksen kaltaiseen vihervasemmistokokoonpanoon.

Epämieluisimmat hallituskumppanit SDP-aktiiveille ovat perussuomalaiset (98 %), kristillisdemokraatit (71 %) ja kokoomus (34 %).

Vastauksia tuli yli 80 ja vastaajissa on muun muassa puoluevaltuuston ja -hallituksen sekä piirihallitusten jäseniä.

Kaksi kolmasosaa vastaajista ei toivo seuraavan hallituksen rakentuvan SDP:n ja kokoomuksen varaan. Joka kolmas kannattaa sinipunaa.

– Kuntapuolella sinipuna toimii parhaiten. Järkevä ja kohtuullinen linja on löydettävissä tältä pohjalta valtakunnan politiikassakin, eräs vastaaja kommentoi.

Toisen vastaajan mukaan sinipuna toisi päähallituspuolueille riittävän vahvan pohjan, jolle rakentaa toimiva enemmistöhallitus, tämä kuitenkin vastaajan mielestä vaatisi kokoomukselta ”siirtymistä pois oikeasta laidasta”.

