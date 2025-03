Yle: Suomi tukenut Ukrainaa aseellisesti 2,7 miljardilla eurolla, helmikuussa iso käänne

Suomi on tukenut Ukrainaa materiaalilahjoituksin Venäjän hyökkäyksestä alkaen. Suomen varastoista on lähetetty kolmessa vuodessa Ukrainaan 2,7 miljardin euron arvosta puolustustarvikkeita. Aseapupaketteja on lähetetty yhteensä 27 kappaletta, kertoo Yle.

Suomi on muun muassa lähettänyt kolme Leopard 2 -raivauspanssarivaunua, rynnäkkökiväärejä, luotiliivejä, kymmeniätuhansia taistelumuonapakkauksia, ainakin kaksi ensihoidon asemaa, paareja, ilmatorjunta-aseistusta, ammuksia, puolijoukkuetelttoja ja terveydenhuollon suojavälineitä.

Helmikuun lopulla Suomen avussa tapahtui käänne. Puolustusministeriö esitti uutta Ukraina-tukiohjelmaa, joka kohdistaa 660 miljoonan euron tilaukset Suomen puolustusteollisuudelle.

Aiemmat aseapupaketit ovat peräisin Puolustusvoimien varastoista. Nyt on tarkoitus tilata uutta materiaalia suomalaisilta yrityksiltä.

– Tällä uudella tukiohjelmalla Suomen yritykset ja osaaminen nostetaan keskeiseen rooliin Ukrainan tuessa. Olemme tähän saakka tukeneet Ukrainaa pääosin varastoluovutuksilla, mutta jatkossa tuotteita tilataan merkittävästi kotimaamme yrityksiltä. Näillä ratkaisuilla vahvistamme sekä Ukrainan mahdollisuuksia oikeudenmukaisiin rauhanehtoihin että suomalaista turvallisuusalan yritystoimintaa ja huoltovarmuutta pitkälle tulevaisuuteen, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi tiedotteessa.