Yle: Sote-uudistus vaarassa jäädä tavoitteistaan

Sote-uudistus ei ole täyttämässä kaikkia sille asetettuja tavoitteita. Erityisesti ammattitaitoisen työvoiman saaminen ja palveluiden saavutettavuuden parantuminen ovat vaarassa epäonnistua, uutisoi Yle.

Hoitohenkilöstön tarve kasvaa, sillä nykyistä henkilöstöä eläköityy tai työllistyy muualle kuin hyvinvointialueille.

– Meillä on merkittävä määrä sote-henkilöstöä, mutta ovatko he oikeissa paikoissa töissä? Työvoiman saatavuusongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosia, mutta on eri asia, mitä asialle on tehty, kertoo Ylelle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen.

Terveysasemien väheneminen vaikeuttanee terveyspalveluiden saatavuutta.

– Palvelupisteiden määrä varmasti vähenee, mikä oli odotettavissakin. Siten voi tulla pidempiä välimatkoja palveluihin, Tynkkynen sanoo.

Hänen mukaansa digitaaliset palvelut eivät voi korvata kaikkia lähipalveluita.

– Ettei kukaan jää palveluiden ulkopuolelle. Entä jos ei omista digitaalisia laitteita, joilla pääsee palvelujen piiriin, Tynkkynen toteaa.