Yle: Sairaalan koronapotilaiden määrä kasvoi äkillisesti

Mikkelin keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa enemmän koronapotilaita kuin pandemian pahimpina aikoina, Yle kertoo.

Vuodehoidossa on noin 50 ihmistä, jotka ovat joutuneet sairaalaan koronan takia. Pandemian aikaan potilaita oli enimmillään 35-40.

Suurin osa potilaista on yli 75-vuotiaita tai jotain perussairautta sairastavia. Joukossa on yksittäisiä nuorempia ja perusterveitä ihmisiä. Tehohoitoa vaativia potilaita on yksittäisiä.

Korona leviää myös palvelutaloissa ja on aiheuttanut esimerkiksi Etelä-Savon alueella yksittäisiä kuolemantapauksia.

Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan ylilääkäri Hans Gärdströmin mukaan pandemia-aikana käytössä olleet vierailukiellot palvelutaloihin eivät ole enää mahdollisia.

– Sellaisia rajotteita ei tule, mitä aikanaan oli. Tätä ei luokitella sellaiseksi taudiksi, että vierailuja palvelutaloissa kiellettäisiin, Gårdström sanoo Ylelle.

Gärdströmin mukaan sairaaloiden nopeasti kasvaneet potilasmäärät ja palvelutalojen koronakuolemat kertovat siitä, että koronaa on liikkeellä todella paljon.