Yle: Saara Hyrkkö ja Sofia Virta yhtä suosittuja vihreiden johtoon

Vihreiden puheenjohtajaksi pyrkivät Saara Hyrkkö ja Sofia Virta ovat yhtä suosittuja puolueen seuraavaksi johtajaksi, ilmenee Ylen tekemästä kyselystä.

Kyselyyn vastasivat puolueen kansanedustajat, europarlamentaarikot, puoluehallituksen jäsenet sekä puoluevaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Yhteensä kyselyyn vastasi 70 puolueen vaikuttajaa.

Vastausten mukaan molemmat ehdokkaat saavat hieman yli 45 prosentin kannatuksen. Yli kahdeksan prosenttia vastaajista ei tiedä, kumpaa kannattaa.

Saara Hyrkön kannattajat korostavat tämän kokemusta eri johtotehtävissä, kun Virran valintaa perustellaan esiintymistaidoilla ja kyvyllä houkutella uusia äänestäjiä puolueeseen.

– Saara Hyrkkö on ehdokkaista johtamiskokemukseltaan selvästi kokeneempi ja osaavampi. Saara on osallistunut puolueen työhön aktiivisemmin, ja hänellä on selkeämpiä näkemyksiä tarvittavaan muutokseen, yksi Hyrkön kannattajista sanoo.

– Sofia Virta on erittäin karismaattinen esiintyjä. Hänessä on samantapaista potentiaalia kuin Li Anderssonissa (vas.) ja Sanna Marinissa (sd.), ja hän puhuttelee laajaa kannattajakuntaa eri taustoista ja vaikeiltakin elämänpoluilta. Sofia laajentaisi puoluetta eniten, Virran kannattaja vastaa Ylelle.

Tulosta voidaan pitää kuitenkin vain suuntaa-antavana, sillä vihreillä on yli 8 000 jäsentä ja heillä kaikilla on äänioikeus vaalissa.

Vihreät valitsee itselleen uuden puheenjohtajan Seinäjoen puoluekokouksessa tulevana viikonloppuna. Nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo on ilmoittanut, ettei asetu uudelleen ehdolle puolueen johdossa.