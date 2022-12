Yle: Nikkelin tuonti Venäjältä kasvanut

Nikkelin tuonti Venäjältä on kasvanut Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta, kertoo Yle.

Venäjällä tuotettu Nikkeli kuljetetaan Suomen kautta maailman markkinoille. Nikkelin tuonti on jatkunut vahvana pakotteista huolimatta.

Tullin syyskuisten tilastojen mukaan nikkelin tuonti kasvoi lähes 60 prosenttia viime vuodesta. Nikkeliä tuodaan Suomeen noin 160 miljoonan euron arvosta joka kuukausi.

VR on päättänyt lopettaa rahtiliikenteen Venäjältä vuoden loppuun mennessä. VR:n tilalle on astumassa Viron valtion rautatieyhtiö Operail, joka on varannut ratakapasiteettia nikkelikuljetuksia varten.

Venäjä tuottaa noin 10 prosenttia maailman nikkelistä. Länsimaiden akkuteollisuus on riippuvainen Venäjällä tuotetusta akkulaatuisesta nikkelistä, eikä venäläinen nikkeli ei ole joutunut pakotelistalle.

Venäjän energiatalouteen erikoistuneen Aleksanteri-instituutin professori Veli-Pekka Tynkkysen mukaan sanktioita täytyy laajentaa koskemaan myös myös nikkeliä.

– Mikä tahansa raaka-aine mikä Venäjältä tulee, yhtä lailla öljy ja kaasu, ovat veriöljyä ja verikaasua. Metallit ovat yhtä lailla veren tahraamia. Tämä koskee myös nikkeliä, Veli-Pekka Tynkkynen sanoo Ylelle.