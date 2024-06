Yle: Lupiineja yritetään hävittää mobiilipelin avulla

Lupiinien kitkemiseksi Suomen luonnosta on otettu käyttöön uusia työkaluja, uutisoi Yle.

Tänä kesänä vieraslajin kitkemistä pyritään vauhdittamaan mobiilipelien avulla. Myös perinteisiä talkoita järjestetään muun muassa teiden varsilla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Pelien suosio on yllättänyt esimerkiksi Asikkalassa, jossa tavoite vieralajien kitkemiseksi 10 000 neliökilometrin kokoiselta alueelta ylitettiin reilusti – tähän mennessä sovelluksen käyttäjät ovat kitkeneet vieraslajeja jo 20 000 neliön kokoiselta alueelta. Kunnat määrittelevät itse, miltä alueilta haluavat vieraslajeja kitkettävän.

Crowdsorsa-niminen mobiilipeli on käytössä tänä kesänä 40 suomalaisessa kunnassa. Sovelluksen käyttäjän tulee kuvata alue, jolta hän aikoo kitkeä lupiineja. Kun torjuntatyöt on tehty, käyttäjä videoi alueen uudelleen. Kun video alueen torjunnasta on hyväksytty, saa käyttäjä rahapalkkion sovellukseen.

Pelin avulla voi ansaita 25 senttiä jokaista lupiineista kitkettyä neliömetriä kohti. Viime kesänä yksittäinen pelaaja tienasi sovelluksen avulla 3000 euroa Kainuussa.

Lupiini on peräisin Pohjois-Amerikasta ja se syrjäyttää Suomen alkuperäiskasveja. Lupiini leviää nopeasti, mikäli sillä ei ole luontaisia kilpailijoita.