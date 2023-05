Yle: Lohen kysyntä romahtanut – pian sen hinta saattaa laskea

Norjan lohi on Suomessa ollut ennätyksellisen kallista tammi-maaliskuussa. Lohen hinta on ollut jopa korkeammalla kuin vuosi sitten, kun hintaa nosti muun muassa koronapandemian loppuminen ja sota Ukrainassa. Asiasta kertoo Yle.

Ruodottoman D-leikatun lohifileen hinta on alkuvuoden aikana voinut olla jopa 40 euroa kilolta.

K-ryhmän tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorisen mukaan kalaa ei riitä tällähetkellä maailmalla kaikille halukkaille, joten hinta nousee. Kysyntää on esimerkiksi Euroopassa ja Aasiassa. Vuorisen mukaan korkea hinta heijastuu varmasti myös myyntiin.

– Kalan kysyntä on ollut alkuvuoden selvästi laskussa. Edelleen me myymme kalaa, mutta moni varmasti harkitsee, katsooko jonkin vaihtoehtoisen tuotteen lohen tilalle, Vuorinen kertoo.

Helsinkiläisen Tukkutorin Kala oy:n toimitusjohtaja Karl Huttunen mainitsee monta syytä lohen hinnan muutoksille. Yksi niistä on tietysti kysyntä ja tarjonta. Toinen on juhlapyhät, kuten vasta juhlittu pääsiäinen. Muita syitä on esimerkiksi se, että Norja rajoittaa ympäristösyistä lohen kasvatusta.

– Lohta ei saa olla liikaa kasvamassa, minkä vuoksi sitä joudutaan toisinaan hätäteurastamaan ja myymään polkuhintaan tai jopa toimittamaan kaatopaikalle, Huttunen kuvailee.

K-ryhmän Vuorisen mukaan lohen hinta on mahdollisesti laskemaan päin.

– Kun vedet lämpenevät, kala kasvaa nopeammin ja määrät lisääntyvät, mikä saattaa vaikuttaa hintaan, Vuorinen kommentoi.