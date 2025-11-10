Yle: Koronavirus leviää koko maassa

Koronavirus leviää koko Suomessa, kertoo Yle. Tartuntojen määrä on kasvanut syksyn aikana eri puolilla maata. Viime aikoina laboratoriokokeissa on vahvistettu viikoittain noin 200 uutta tartuntaa.
– Nämä ovat laboratoriovarmennettuja tapauksia, jotka ovat jäävuoren huippu. Testauskriteerit vaihtelevat, ja valtaosan ihmiset sairastavat kotona. Voi sanoa, että koronatartuntoja on koko maassa, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Niina Ikonen Ylelle.
Vaikka tartunnat ovat lisääntyneet, niitä on vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Koronavirus ei kuitenkaan ole luokiteltu samalla tavalla kausiluonteiseksi virukseksi, kuten influenssa, sillä koronatartuntoja on tasaisemmin eri vuodenaikoina.
Koronaviruksen lisäksi myös useiden muiden hengitystieinfektioiden tartuntamäärät ovat olleet kasvussa syksyn aikana. Näitä ovat muun muassa influenssa sekä adeno- ja rinovirus.