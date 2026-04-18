Yle: Keskusta vaatii Länsirata-rahoilla rakennusalan elvytyspakettia

Keskusta haluaa, että hallitus luopuu Länsirata-hankkeesta. Siihen varatun 400 miljoonaa euroa tulisi käyttää korjausrakentamiseen sekä tie- ja rataverkon kunnostamiseen, sanoo puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen.

– Sen (Länsirata-hanke) vielä ehtisi jättää odottamaan parempia aikoja ja sen sijaan laittaisimme valtakunnallisesti nyt meidän tie- ja rataverkkoa parempaan kuntoon. Väitän, että tästä olisi isompi kokonaistaloudellinen hyöty myös yhteiskunnalle, Kaikkonen kommentoi.

Keskustan mielestä rakennusalalle tarvitaan työllisyyspaketti. Se sisältäisi korjausavustuksia taloyhtiöille sekä homekoulujen ja julkisten rakennusten korjausohjelman.

Puolue on lähettänyt oman ehdotuksensa ensi viikolla käytävään kehysriiheen kirjeitse pääministeri Petteri Orpolle (kok.).

Rakennusalan elvytyspaketin lisäksi keskusta haluaa, että hallitus luopuisi yhteisöveron alentamisesta.

Keskusta myös ehdottaa, että Iranin sodan aiheuttaman kustannuskriisi tulisi kompensoida kuljetusalalle sekä maatalouteen. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi energiaveronpalautusten nostoa.

Lisäksi puolue haluaa taata vastavalmistuneille nuorille työpaikan. Nuorten takuutyö voitaisiin keskustan mukaan rahoittaa työmarkkinatukeen muutoin menevistä varoista sekä kuntien Kelalle maksamista työttömyysturvan sakkomaksuista.

Keskusta myös keventäisi julkista hallintoa tekoälyä hyödyntämällä.