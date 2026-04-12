Kansanedustaja ihmettelee keskustan tukilinjaa: Ristiriita säästöpuheiden kanssa

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ihmettelee keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen ehdotusta rakennusalan tuista.

Kaikkosen viesti huhtikuun lopulla käytävään hallituksen kehysriiheen on Wallinheimon mielestä ristiriitainen.

– Kaikkonen vaatii rakennusalalle satoja miljoonia tukia, kotitalousvähennyksen korotuksia, bensatukia ja kriisipakettia ruoantuotannolle. Samassa hengityksessä hän kertoo olevansa huolissaan valtiontaloudesta ja vaatii lisäsäästöjä. Tässä on ilmeinen ristiriita, jonka Kaikkonen jätti selittämättä, kansanedustaja sanoo tänään julkaistussa tiedotteessaan.

Samaa linjaa keskusta harjoitti viime vaalikaudella, ollessaan mukana Sanna Marinin (sd.) johtamassa hallituksessa, Wallinheimo huomauttaa.

Tuolloisessa kuumentuneessa rakentamistilanteessa valtio tuki vuokra-asuntotuotantoa. Kansanedustajan mukaan seuraukset olivat haitalliset.

– Seurauksena markkinoilla on nyt ylitarjontaa sekä omistus- että vuokra-asunnoista, eikä uusien kohteiden käynnistäminen ole kannattavaa. Tukiriippuvuus ei korjaa rakenteita, se pahentaa niitä, sanoo Wallinheimo.

Huhtikuun lopun kehysriihessä on kansanedustajan mukaan suunnitelmissa tarkastella korjausrakentamisen vauhdittamista.

Rakennusalalla on nähtävissä jo positiivisia merkkejä, Wallinheimo huomauttaa.

– Yle uutisoi eilen, että avoimien työpaikkojen määrä kasvoi maaliskuussa ensimmäistä kertaa yli kolmeen vuoteen. Rakennusala on yksi aloista, joilla kasvu on selkeästi alkanut näkyä.

Kansanedustajan mukaan tämä on rohkaiseva merkki siitä, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen politiikka alkaa tuottaa tulosta.

– Nyt ei ole aika horjuttaa kurssia uusilla massiivisilla tuilla, jotka vääristävät markkinoita, vaan pitää maltti ja jatkaa määrätietoisesti eteenpäin, Wallinheimo huomauttaa.

Julkisen talouden uskottava tasapainottaminen edellyttää hänen mukaansa kurinalaisuutta myös oppositiolta. On helppo vaatia lisää tukia, säästöjä ja kasvua samaan aikaan, kansanedustaja jatkaa.

– Vastuullinen politiikka tarkoittaa kuitenkin valintoja ja priorisointia. Jos keskusta haluaa esittää uskottavia vaihtoehtoja, sen pitää kertoa, mistä lisämenojen rahat otetaan – eikä vain toivoa kaikkea kerralla, Wallinheimo päättää.