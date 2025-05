Yle kanteli toisen median Yle-kritiikistä – hävisi

Julkisen sanan neuvosto JSN ei lämmennyt Yleisradion perusteluille, joiden mukaan Iltalehdessä julkaistu Ylen organisaation kokoa sekä Yle-sovelluksiin tullutta pakollista kirjautumista käsittelevä kolumni olisi ollut virheellinen.

Lehden vieraileva kolumnisti ja Aamulehden ex-päätoimittaja Jussi Tuulensuu kertoo asiasta X-alustalla. JSN antoi Tuulensuun näkökulmakirjoituksesta vapauttavan päätöksen.

Tapaukseen ottaa kantaa kolumnissaan myös Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola.

Yle listasi IL:n kirjoituksesta seitsemän asiavirhettä, joihin vaati oikaisua. Kun Iltalehti ei tähän suostunut, Yle kanteli JSN:ään.

JSN:n mukaan näkökulmakirjoituksesta ei ollut oleellisia asiavirheitä, eivätkä mielipiteet sekoittuneet tosiasioihin. Sen sijaan neuvosto totesi, että merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana Yleisradion täytyy sietää kritiikkiä.

– Ei toki ole aivan ainutlaatuista, että media kantelee toisen median sisällöstä. Mutta harvinaista se on, kirjoittaa Mervola, jonka mukaan Yle on kannellut Iltalehden kirjoituksesta myös aiemmin.

Mervola pitää Yleä jopa yliherkkänä, sillä se lähettää ahkerasti myös vastineita ja vastauskirjoituksia Yleä käsitelleisiin juttuihin ja pääkirjoituksiin.

Yle on Mervolan mukaan myös luonut omille verkkosivuille osion, jossa se julkaisee vastamielipiteitä muiden medioiden juttuihin.

– Yleisradio on mielenkiintoisesti sijoittanut vastauskirjoituksia ”yhtiön verkkosivuille”, ei siis Ylen journalistisille uutissivuille. Näin ne eivät ilmeisesti ole JSN:n alaista aineistoa. Mikäli näin on, niistä ei siis silloin voi kannella.

– Yleisradion päällekäyviä oikaisupyyntöjä ja vastauskirjoitusten tulvaa voi pitää myös painostuksena muita medioita kohtaan, Mervola jatkaa.

Hän kyseenalaistaa, miksi Yleisradio reagoi niin ärhäkkäästi sitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lobbaa voimakkaasti omaa rahoitustaan.

– Hauskaa tai ironista on, että Yleisradio on jopa kouluttanut tekoälyä vastaamaan siihen kohdistettuun kritiikkiin. Yleisradiossa on tekoälytyökalu ”Vastinevasara”. Nimi kertoo asenteesta. Vastineilla voi vasaroida kritiikin esittäneitä, Mervola katsoo.

Mervolan mukaan voi kysyä onko verovarojen käyttö rahoituksen lobbaukseen tai vaikkapa Vastinevasaran rakentamiseen yhteiskunnan rahojen oikeaa käyttöä.

– Ei ole, hän kiteyttää.