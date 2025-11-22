Yle: Joka kolmas hoito Suomessa voi olla turha – hintalappu jopa miljardi euroa

Jopa 30 prosenttia Suomessa tehdyistä terveydenhuollon toimenpiteistä on tarpeettomia tai niiden hyöty potilaalle on vähäinen, kertoo Yle. Tällaisia tutkimuksia ja hoitoja voivat olla esimerkiksi flunssan hoito antibiooteilla, kipeän alaselän röntgenkuvaukset sekä lievän unettomuuden tai masennuksen lääkehoito.

Vähähyötyisiin hoitoihin kuluu vuosittain jopa noin miljardi euroa, arvioi ilmiötä Helsingin yliopiston väitöskirjassaan tutkinut Aleksi Raudasoja.

– Jos huomioidaan työaika, turha vastaanottokäyttö ja kaikki muut resurssit, joita tarpeettoman hoidon tuottamiseen kuuluu, kokonaiskustannus voi olla miljardiluokkaa, Raudasoja sanoo.

Raudasojan mukaan terveydenhuollon ammattilaisten työaika kohdentuu epätasaisesti: osa potilaista tulee ylihoidetuiksi, kun taas toiset jäävät alihoidetuiksi. Myös lääkäreistä yli 80 prosenttia pitää ylihoitoa merkittävänä ongelmana.

Lääkärien mukaan vähähyötyisen hoidon taustalla ovat usein kiire ja virheiden pelko. Lisäksi vakiintuneisiin hoitokäytäntöihin ovat tottuneet paitsi ammattilaiset myös potilaat, jotka saattavat odottaa tiettyjä tutkimuksia tai toimenpiteitä, vaikka niistä ei olisi todellista hyötyä.