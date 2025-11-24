Verkkouutiset

Sallan raja 18. marraskuuta 2020., LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Yle: Itärajan esteaita Lapissa on viimeistelyä vaille valmis

  • Julkaistu 24.11.2025 | 19:59
  • Päivitetty 24.11.2025 | 19:59
  • Itäraja
Rajavartijat voivat keskittää maastovalvontaa aidattomille alueille.
Lappiin rakennettavan itärajan esteaita on viimeistelyä vaille valmis, ja vastaanottotarkastus on Sallassa 9. joulukuuta. Rajavartiolaitoksen mukaan viimeiset osuudet Suomen itärajalle rakennettavasta esteaidasta valmistuvat kesään mennessä, kertoo Yle.

– Aidan nykyaikainen tekniikka mahdollistaa sen, että kykenemme jatkuvasti valvomaan tilannetta itärajalla. Ja ennen kaikkea täällä, missä aita ja tekniikka on, toteaa Lapin rajavartioston komentaja, everstiluutnantti Mikko Kauppila Ylelle.

Aidassa on parinkymmenen metrin välein kameramastoja ja valvontatolppia, joten rajavartijat voivat keskittää maastovalvontaa aidattomille alueille.

– Aika ajoin voidaan käydä tarkastamassa myös aidan alueella, kertoo Sallan rajavartioaseman päällikkö, luutnantti Ville Tervonen Ylelle.

Jos aidalle tai rajavyöhykkeelle Suomen puolelle ilmaantuu turvapaikanhakijoita, rajavartijat ottavat heidät vastaan normaalikäytännön ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Esteaitaa ei rakenneta koko 1 300 kilometrin pituiselle itärajalle.

