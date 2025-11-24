Yle: Itärajan esteaita Lapissa on viimeistelyä vaille valmis

Lappiin rakennettavan itärajan esteaita on viimeistelyä vaille valmis, ja vastaanottotarkastus on Sallassa 9. joulukuuta. Rajavartiolaitoksen mukaan viimeiset osuudet Suomen itärajalle rakennettavasta esteaidasta valmistuvat kesään mennessä, kertoo Yle.

– Aidan nykyaikainen tekniikka mahdollistaa sen, että kykenemme jatkuvasti valvomaan tilannetta itärajalla. Ja ennen kaikkea täällä, missä aita ja tekniikka on, toteaa Lapin rajavartioston komentaja, everstiluutnantti Mikko Kauppila Ylelle.

Aidassa on parinkymmenen metrin välein kameramastoja ja valvontatolppia, joten rajavartijat voivat keskittää maastovalvontaa aidattomille alueille.

– Aika ajoin voidaan käydä tarkastamassa myös aidan alueella, kertoo Sallan rajavartioaseman päällikkö, luutnantti Ville Tervonen Ylelle.

Jos aidalle tai rajavyöhykkeelle Suomen puolelle ilmaantuu turvapaikanhakijoita, rajavartijat ottavat heidät vastaan normaalikäytännön ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Esteaitaa ei rakenneta koko 1 300 kilometrin pituiselle itärajalle.