Yle: Helsingissä varaudutaan uuteen rokotuskierrokseen

Yli 60-vuotiaiden perusterveiden henkilöiden koronarokotukset valmistaudutaan aloittamaan Helsingissä, Yle kertoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toivoo, että koronarokotuksista vastaava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekisi päätöksensä aikataulusta jo pian.

– Olisi viisasta antaa rokottamisessa aika paljon paikallista harkintavaltaa niin, että rokottaminen voitaisiin aloittaa välittömästi, jos se on mahdollista. Kuitenkin heinäkuu on lomakuukausi, joten realiteetti on, että elokuussa saisimme rokottamisen kunnolla käyntiin, Lehtonen sanoo Ylelle.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoi Ylen A-studiossa keskiviikkona, että yli 60-vuotiaiden joukkorokotukset voidaan aloittaa heti, jos rokottajia löytyy. THL:n virallisen linjauksen rokotusaikataulusta odotetaan tulevan lähipäivinä.

Helsingissä uuteen rokotuskierrokseen valmistaudutaan lisäämällä rokottajien määrää. Kaupungissa toimii tällä hetkellä kaksi rokotuspistettä, jotka sijaitsevat Malmilla ja Jätkäsaaressa. Johtava ylilääkäri Timo Carpén kertoo Ylelle, että syksyllä rokotuspisteitä on tarkoitus avata lisää.