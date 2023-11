Yle: Häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt suurissa kaupungeissa

Turvattomuus on lisääntynyt kaikissa suurissa kaupungeissa, uutisoi Yle. Tilanne huolestuttaa myös poliisia.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastajan Vesa Pihajoen mukaan turvallisuus on lähtenyt huonompaan suuntaan koronapandemian jälkeen. Turvallisuuden heikentyminen näkyy poliisin häiriöindeksistä, joka koostuu tietyistä julkisilla paikoilla kirjatuista rikosepäilyistä sekä poliisin hälytystehtävistä.

Kun vuonna 2013 häiriöindeksi oli Helsingissä 174,9, tänä vuonna se on 271,3. Rajua nousua näkyy myös Espoossa, jossa indeksi on noussut 76,6:sta 213,3:een, sekä Tampereella, jossa indeksi on noussut 128,1:stä 248,2:een.

Kaikkialla nousu ei ole ollut yhtä rajua. Esimerkiksi Oulussa indeksi oli vuonna 2013 118,1. Vuonna 2023 se oli kohonnut vain 121,1:een.

Tampereella turvallisuuden heikkeneminen on ollut jopa rajumpaa kuin Helsingissä. Tampereen kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtajan Jouni Perttulan mukaan ongelman juurisyy löytyy ihmisten pahoinvoinnista, erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmista.

– Päihdeongelma aiheuttaa muita ongelmia kuten häiriökäyttäytymistä ja omaisuusrikoksia. Ja nämä näkyvät katukuvassa, Perttula pohtii.

Tampereen luvuissa näkyvät Perttulan arvion mukaan myös runsaasti kävijöitä houkuttelevat suurtapahtumat. Myös kaupungin nopea kasvu saattaa vaikuttaa lukuihin.

– Tänä vuonna on tullut yli viisi tuhatta uutta tamperelaista, viime vuonna tuli yli neljä tuhatta, Perttula huomauttaa.

Luvuista huolimatta Perttula painottaa, että Tampereella on edelleen turvallista. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä poliisin ja järjestöjen kanssa turvallisuustilanteen parantamiseksi.

Tampereen lisäksi turvallisuustilanne heikentyi eniten Espoossa, Helsingissä ja Jyväskylässä, joissa yleisellä paikalla tapahtuvien rikosepäilyjen ja häiriöiden määrä on lisääntynyt selkeästi.

Poliishallitus tunnistaa ongelman ja haluaakin nyt puuttua kaupunkien turvallisuustilanteeseen. Poliisilaitoksille asetetaan ensi vuonna tulostavoitteet, joilla häiriöindeksiä koitetaan saada painettua alas.

Osana muutosta poliisi aikoo lisätä kohdennettua valvontaa niihin paikkoihin, joissa häiriötilanteita esiintyy eniten.

– Pyrimme tähän panostamaan resurssien puitteissa mahdollisimman paljon, Pihajoki lupaa.