Yle: Aurakuskit asukkaiden raivon kohteena

Aura-autojen kuljettajat ovat joutuneet asiakkaiden raivon kohteeksi Turussa, Yle kertoo.

– Tämä on minulle nyt neljäs talvi, ja tuntuu, että vuosi vuodelta enemmän tulee suoraa palautetta meille työntekijöille, Destian kunnossapitotyöntekijä Joni Laaksonen kertoo Ylelle.

Hän uskoo, että tähän ovat vaikuttaneet muun muassa koronavuodet, jotka lisäsivät etätöitä.

– Ihmiset ovat olleet enemmän kotona, ja siellä voi esiintyä turhautuneisuutta, joka tulee ehkä purettua aikaisempaa helpommin ulkopuolisiin.

Kuljettajia on uhkailtu jopa fyysisellä väkivallalla. Hänen mukaansa kaikki uhkaukset eivät jää suulliselle tasolle. Vaikka Laaksonen itse kertoo välttyneensä väkivallalta, hän on kuullut muilta työntekijöiltä uhkaavista tilanteista.

– Sellaisia tapauksia on minun tiedossani, että on esimerkiksi jääty aura-auton eteen seisomaan, on hakattu lumilapiolla ikkunaan ja oveen. Välillä taas on heitelty lumipalloja tuulilasiin nuorison toimesta. Nämä aiheuttavat turhia pysähdyksiä ja vaaratilanteita meidän kuskien lisäksi myös ympäristöön, Laaksonen kertoo.

Kuljettajien lisäksi uhkauksia ja asiatonta palautetta on esitetty myös Turun kaupungin kunnossapidon päällikölle Mari Helinille.

– Kaupunki on kasvoton, ja asukkaat katsovat oikeudekseen sanoa ihan mitä tahansa. Olen usein ihmetellyt, mikä ajaa jonkun soittamaan minulle sunnuntaiaamuisin vain kertoakseen, että olen p*ska, Helin kommentoi Ylelle.