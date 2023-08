Yle: Al-Holista ei haeta lisää lapsia Suomeen – ”Äidit kieltäytyvät kaikesta yhteistyöstä”

Syyrian konfliktialueella sijaitsevalla Al-Holin leirillä on edelleen kymmenkunta suomalaista. Ulkoministeriöllä ei ole kuitenkaan suunnitelmia hakea leirille jääneitä suomalaisia takaisin, uutisoi Yle.

Leiriltä on haettu tähän mennessä yhdeksän aikuista ja 26 lasta. Jäljelle jääneestä noin kymmenestä suomalaisesta suurin osa on lapsia. He ovat olleet leirillä jo yli neljä ja puoli vuotta.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner, joka on vastuussa Al-Holin leirillä olevista suomalaista, arvioi, että lasten äidit ovat suurin este lasten hakemiselle takaisin.

– Jos suomeksi sanotaan, suurin ja tärkein syy on, että lasten äidit kieltäytyvät kaikesta yhteistyöstä suomalaisten viranomaisten kanssa, Tanner kommentoi.

YK:n lasten oikeuksien komitea kritisoi lokakuussa Suomea siitä, että se oli sallinut suomalaislasten jäädä Al-Holin karuihin oloihin vuosikausiksi. Halua saada leirille jääneet lapset pois olisi, ja nykytilanne herättääkin turhautumista.

– Kaikki on tehty, mutta se ei ole valitettavasti riittänyt siihen, että kaikki suomalaislapset olisi saatu sieltä vielä pois, Tanner harmittelee.

Aiemmin Suomeen kuljetetut äidit ja lapset lähtivät vapaaehtoisesti, mutta Al-Holiin jääneet kieltäytyvät palaamasta Suomeen. Leiriä ylläpitävä aseellinen ryhmittymä ei myöskään suostu erottamaan äitejä ja lapsia, joka estää pelkkien lasten hakemisen.

Tannerin mukaan ainoa vaihtoehto saada lapset Suomeen olisi erottaa lapset äideistään väkisin. Tämä taas tapahtuisi Tannerin arvion mukaan käytännössä väkivallalla uhaten naamioitujen asemiesten toimesta.

– Ainoa vaihtoehto olisi mennä kovat kaulassa väkisin hakemaan lapset leiriltä hyvin syrjäisestä Syyrian luoteiskolkasta, Tanner selittää.

Tällaista lähestymistapaa Suomen viranomaiset eivät Tannerin mukaan aio lähteä yrittämään.

– Tällainen lapsen erottaminen vanhemmistaan rikkoisi lapsen oikeuksia niin räikeästi, että me Suomen viranomaiset olisimme välittömästi oikeudellisissa ongelmissa, Tanner kertoo.

Al-Holista aiemmin palanneisiin suomalaisiin on jo pitkään kohdistunut terrorismiepäilyjä. Keskusrikospoliisi onkin teettänyt esiselvitystä siitä, tulisiko äitien osalta aloittaa esitutkinta terrorismirikoksesta.

Jo aiemmin rikostutkinta on aloitettu kahdesta äidistä, joista toinen tutkinta on lopetettu. Toista epäillään ihmiskaupasta, sillä hän vei alaikäisen lapsensa Al-Holiin. Epäilty äiti kiistää rikosepäilyn.