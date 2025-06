Yksityisen parkkivalvonnan tarve kasvanut merkittävästi

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n jäsenyritysten datan mukaan tarve yksityiseen pysäköinninvalvontaan on kasvanut paljon vuosina 2022–2024 verrattuna edelliseen kaksivuotisjaksoon 2020–2022.

Suurin kasvu on tapahtunut Vihdissä, jossa tarve on yli nelinkertaistunut. Nokialla ja Kaarinassa tarve on tuplaantunut. Myös Lohjalla tarve edelleen kasvoi huomattavasti, vaikka kaupunki oli jo edellisellä mittausjaksolla kärjessä.

– Tarve yksityiseen pysäköinninvalvontaan liittyy kaupunkien sisäiseen yhdyskuntarakenteen kehitykseen. Suurin osa yksityisen pysäköinninvalvonnan kasvusta tapahtuu, koska paikalliset kiinteistöjenhaltijat kunnista ottavat yhteyttä yhdistyksemme jäsenyrityksiin lisääntyneen väärinpysäköinnin takia, toteaa SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta tiedotteessa.

Näissä kunnissa tarve pysäköinninvalvontaan on lisääntynyt eniten vuosina 2022–2024

1. Vihti

2. Nokia

3. Kaarina

4. Lohja

5. Riihimäki

6. Salo

7. Järvenpää

8. Kangasala

9. Pirkkala

10. Raisio

11. Hyvinkää

12. Nurmijärvi

13. Lempäälä

14. Mäntsälä

15. Porvoo

16. Kirkkonummi

17. Tuusula

18. Sipoo

19. Kerava

20. Ylöjärvi

21. Hamina

Kasvu jatkui useimmissa kunnissa

Muutos vuosina 2022–2024 verrattuna aikaisempaan mittausjaksoon 2020–2022 näkyy monessa kunnassa. Riihimäellä ja Salossa tarve lähes tuplaantui aiempaan verrattuna, ja Järvenpäässä kasvua oli 62 prosenttia.

Kangasalalla tarve kasvoi 50 prosentilla, Hyvinkäällä ja Lempäälässä kasvua oli noin kolmannes ja Nurmijärvellä, Mäntsälässä sekä Porvoossa noin neljännes. Tuusulassa ja Kirkkonummella kasvu oli noin viidenneksen.

Raisiossa tarve kasvoi kolmanneksen, ja Keravalla kasvu oli maltillista. Vähäisempää kasvua nähtiin myös Sipoossa ja Ylöjärvellä. Pirkkala nousi uutena mukaan 41 prosentin kasvulla ja Hamina vähäisemmällä kasvulla.

Yksityinen valvonta täydentää kunnallista

Yksityistä pysäköinninvalvontaa tarvitaan, koska kunnallista valvontaa ei ole kaikkialla.

– Kunnallinen pysäköinninvalvonta ei käytännössä hoida valvontaa yksityisalueilla. Pysäköintivirheitä kuitenkin tehdään jatkuvasti kaikkialla Suomessa, ja yhä useammalla paikkakunnalla parkkipaikkoja on vähemmän kuin niiden käyttäjiä, Metsäranta painottaa.

SPATY:n datan mukaan pysäköintiongelmat ovat yleistyneet taajamissa, joissa on paljon liike- ja harrastetiloja ja niiden yhteydessä liian vähän pysäköintipaikkoja. Suomen lain mukaan myös yksityisen kiinteistön on pidettävä huolta alueensa turvallisuudesta ja varmistettava muun muassa, että hälytysajoneuvot pääsevät ajamaan alueelle ilman esteitä.

– Jos yksityistä pysäköinninvalvontaa ei olisi, yksityisalueita ei käytännössä valvoisi kukaan. Silloin autoilijalla olisi ‘jokamiehenoikeus’ pysäköidä mihin tahansa – esimerkiksi pelastustielle tai kenen tahansa maksamalle paikalle, Metsäranta toteaa.

Yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu sopimusoikeuteen ja korkeimman oikeuden vuoden 2010 linjaukseen. KKO:n mukaan yksityinen yhtiö saa kirjoittaa valvontamaksuja, kunhan asiasta ilmoitetaan selkeällä kyltillä ja alueella on kattavasti opastetauluja pysäköintiehdoista.