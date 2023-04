Yksi saksalainen SMArt-ammus räjäyttää videolla kaksi Venäjän tankkia kerralla

Ukrainan asevoimien 26. tykistöprikaati on julkaissut alta löytyvän videon kahden venäläisen miinajyrällä varustetun panssarivaunun tuhosta. Video on paikallistettu Luhanskin alueen Krasnoritshensken kylään noin 35 kilometriä Sjevjerodonetskista pohjoiseen.

Videosta tekee mielenkiintoisen siinä käytetty ammus. Molemmat tankit tuhoutuvat nimittäin yhdellä ainoalla SMArt-tykistönammuksen osumalla.

Erityisesti panssarintorjuntaan tarkoitettu saksalaisvalmisteinen SMArt on varustettu kahdella maaliin hakeutuvalla tytärammuksella. Ne laskeutuvat varsinaisesta kuorma-ammuksesta laskuvarjoilla ja hakevat hakupäällään maaleja. Kun maalit löytyvät, laukaisevat ne tehokkaasti panssaria läpäisevän räjähtämällä muotoutuvan ammuksen [EFP], jolla kohde tuhotaan.

Ukrainan rintamalta on julkaistu aiemmin videoita, joilla vilahtaa SMArt-ammus Saksasta saadun PzH 2000 -panssarihaupitsin käytössä.

Two tanks, one SMArt.

Both tanks with mine rollers. https://t.co/ZajtYx5Dq8

— Def Mon (@DefMon3) April 13, 2023