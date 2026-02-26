Yksi ajotapa korostuu talvella – pienentää ketjukolarin riskiä

Riittävästä turvavälistä huolehtiminen on tehokas tapa välttää ketjukolariin joutumista. Lähes kahdeksan kymmenestä suomalaisesta pitää liian lähellä perässä ajamista vakavana liikennerikkomuksena, selviää Liikenneturvan kyselystä.

Silti autoilijoista noin joka kymmenes (13 prosenttia) on sitä mieltä, että ketjukolariin joutumiseen ei voi vaikuttaa omalla toiminnallaan.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen ihmettelee näiden kuljettajien asennetta.

– Muiden toimintaan liikenteessä ei voi vaikuttaa, mutta omaansa voi. Ketjukolariin joutumista pystyy ennaltaehkäisemään pitämällä riittävän pitkää turvaväliä edellä ajavaan. Jos ajat lähellä edessäsi ajavaa autoa ja perässä tuleva roikkuu takapuskurissasi, niin äkkijarrutuksen sattuessa jäät kahden auton väliin, Korhonen sanoo tiedotteessa.

Mitä sitten kannattaa tehdä, jos takana tuleva hiillostaa?

– Jos joku nuuskii takapuskuriasi, niin jätä entistä enemmän väliä edellä ajavaan. Voit myös hidastaa nopeutta, jolloin takana olevankin on hidastettava. Silloin molemmille jää enemmän reagointiaikaa, Korhonen kertoo.

Vältä ketjukolari huomioimalla keli

Liukkaalla tai lumisella säällä jarrutusmatka pitenee kuivaan kesäkeliin verrattuna. Silloin ajonopeutta on syytä laskea ja turvaväliä kasvattaa entisestään.

– Kelin lisäksi talvirenkaiden kunto vaikuttaa pysähtymismatkaan. Sekin kannattaa ottaa huomioon sekä ajonopeutta että turvaväliä valitessa, Korhonen muistuttaa.

Näin voit välttyä ketjukolarilta

– Pidä riittävä turvaväli edellä ajavaan. Huomioi nopeus, keli ja renkaiden kunto turvavälin valinnassa.

– Alenna nopeutta, kun keli on huono.

– Muista seurata takana tulevaa liikennettä. Kasvata turvaväliä edellä ajavaan, jos perässä tuleva on liian lähellä.

– Keskity ajamiseen. Vilkkaassa liikenteessä ehtii tapahtua paljon jo nopean puhelimeen vilkaisun aikana.

– Jos lumi pöllyää tai näkyvyys on muuten huono, niin käytä sumuvaloja.

Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia liikenteestä kyselytutkimuksella marraskuussa 2025. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Verian. Siihen vastasi yhteensä 1 005 henkilöä, joista autoilijoita oli 820.