”Yhteinen hallitusohjelma liimaa samaan pöytään, mutta ei oikeuta mihin tahansa”

Kenellekään ei ole yllätys, että hallituspuolueiden välillä ja puolueiden sisällä, on paljon näkemyseroja, kirjoittaa kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok.) blogissaan, jossa hän käsittelee viime päivien tapahtumia.

Aalto-Setälä toteaa, että näkemyserot eivät riipu siitä, mitkä puolueet hallituksen muodostanut on milloinkin vastuuseen nostanut.

– Yhteinen hallitusohjelma isänmaan parhaaksi liimaa riitapukarit samaan pöytään, mutta ei oikeuta mihin tahansa, hän sanoo.

Aalto-Setälä viittaa perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan viimeaikaisiin kommentteihin maahanmuuttajista.

– Yhteinen pyrkimys maan talouden korjaamiseksi ja esimerkiksi yhdenvertaisuudesta ei näytä perussuomalaisille enää riittävän. Silloin kyse ei ole enää sanoituksesta, Aalto-Setälä jatkaa.

Hänen mukaansa Keskisarja on tietenkin väärässä puhuessaan ihmisistä materiana, laadukkaina tai laaduttomina partikkeleina.

– Hän on väärässä myös väittäessään, että Suomeen tullaan vain sosiaalietujen takia. Työperäinen maahanmuutto ei ole vain kokoomuslaisten mielikuvitusta. Migrin tilaston mukaan työn ja opiskelun perusteella myönnettiin viime vuonna yli 14 kertaa enemmän oleskelulupia kuin turvapaikan.

Aalto-Setälä muistuttaa, että viime vuosina vain pieni osa maahanmuuttajista on ollut pakolaisia. Turvanhakijoistakin suurin osa on ukrainalaisia.

– Sen sijaan väite ulkomaalaisten tekemistä rikoksista pitää osittain paikkansa. Erityisen selvä yliedustus on seksuaalirikoksissa. Siksi hallitus on lainsäädäntöä päättänyt kiristää ja puuttua yhdessä muihinkin maahanmuuttopolitiikan epäkohtiin. Perussuomalaiset on hallituspuolue.

Aalto-Setälä käyttää vertauskuvana tuoretta kokemustaan pelastusharjoitukseen osallistumisesta. Useiden osapuolten yhteinen tavoite yhdisti, vaikka joukossa oli eri toimintakulttuureita ja tapoja, hän luonnehtii.

– Pelastusharjoitukseen tulleet eivät kesken operaation venettä keinuta, tai johtoa kyseenalaista. Parempi on jäädä pois koko keikalta, jos ei tehtävä kiinnosta, Aalto-Setälä kiteyttää.

