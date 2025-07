”Yhdysvaltojen tullimääräys tulee ottaa maltilla”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti asettaa EU:lle 30 prosentin tullit ja julkaisi Truth Social-palvelussa asiaa koskevan kirjeensä EU:n komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, kuten kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio on kommentoinut päätöstä viestipalvelu X:ssä.

– Trumpin uusin tullimääräys on syytä ottaa vastaan maltilla. Nyt pitää jatkaa sitkeästi neuvottelua Yhdysvaltojen kanssa, kirjoittaa Tavio.

Sen sijaan Eurooppa-neuvoston portugalilainen puheenjohtaja António Costa kommentoi päätöstä arvostelevammin.

– Vapaa ja reilu kauppa luovat vaurautta, työpaikkoja ja vahvistavat tuotantoketjuja. Tullit ovat veroja. Ne lietsovat inflaatiota, luovat epävarmuutta ja rajoittavat talouskasvua. Me jatkamme voimakkaampien kauppakumppanuuksien solmimista maailmanlaajuisesti, kirjoittaa Costa viestipavelu X:ssää ja jatkaa:

– EU pysyy tiukkana, yhtenäisenä ja valmiina turvaamaan etujamme puheenjohtaja von der Leyenin ja komission täytenä tukena reilun sopimuksen solmimiseksi Yhdysvaltojen kanssa”.

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi itse päätöstä X:ssä seuraavasti:

– 30 prosentin tulli EU:lle vahingoittaisi yrityksiä, kuluttajia ja potilaita molemmin puolin Atlantia. Me jatkamme sopimuksen työstämistä elokuun 1. päivään asti. Samaan aikaan me olemme valmiita turvaamaan EU:n etuja vastaavilla vastatoimilla.

Tariffs are taxes. They fuel inflation, create uncertainty and hinder economic growth. We will continue to build strong trade partnerships worldwide.

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.

We will continue working towards an agreement by August 1.

At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2025