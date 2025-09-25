Yhdysvaltalaisten Suomessa yöpymisissä uusi ennätys

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisissä nähtiin menneenä kesänä vahvaa kasvua. Yöpymisiä oli kesä-elokuussa reilut kaksi miljoonaa eli noin 12 prosenttia enemmän kuin kesällä 2024, selviää Tilastokeskuksen majoitustilastosta.
– Ulkomaisten yöpymisten määrä oli jo miltei samalla tasolla kuin kesällä 2019 eli viimeisenä kesänä ennen koronapandemiaa, Tilastokeskuksen yliaktuaari Heidi Pukkila sanoo tiedotteessa.
Ulkomaisilla matkailijoilla kesän vilkkain kuukausi oli elokuu, jolloin yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä noin 760 000. Suurin kasvuluku mitattiin kuitenkin kesäkuussa. Tuolloin ulkomaisia yöpymisiä oli 14 prosenttia viimevuotista enemmän.
Eniten yöpymisiä kuluneena kesänä tilastoitiin saksalaisille, reilut 280 000. Toiseksi eniten yöpymisiä oli ruotsalaisilla, noin 240 000.
– Siinä missä ruotsalaisten yöpymiset pysyivät suurin piirtein viimevuotisella tasolla, saksalaisten yöpymiset lisääntyivät lähes kahdellatoista prosentilla. Suhteellisesti suurinta kasvu oli kuitenkin kiinalaisten yöpymisissä. Niissä nousua oli peräti 43 prosenttia, Pukkila kertoo.
Myös yhdysvaltalaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät voimakkaasti verrattuna edellisiin kesiin. Kuluvan vuoden kesä-elokuussa Yhdysvalloissa asuvien yöpymisiä oli reilut 176 000, mikä on suurin kesällä mitattu luku koko tilaston historiassa.
Yhdysvaltalaisten yöpymiset lähtivät selvään kasvuun vuonna 2023. Viime vuonna yhdysvaltalaisille kertyi koko vuoden aikana lähes 450 000 yöpymisvuorokautta. Tämä on noin 44 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 eli ennen koronapandemiaa.
– Tänä vuonna yhdysvaltalaisten yöpymisiä on ollut kaikkina kuukausina viimevuotista enemmän, joten vuoden lopuksi nähtäneen jälleen uusi ennätys, Pukkila toteaa.
Uusimaa oli selvästi suosituin ulkomaisten matkailijoiden kohde tänä kesänä. Uudenmaan osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä oli noin 58 prosenttia. Toiseksi eniten yöpymisiä tilastoitiin Lapissa, noin yhdeksän prosenttia kaikista yöpymisistä.
– Esimerkiksi yhdysvaltalaisista vain murto-osa suuntaa Lappiin. Menneenä kesänä Lapin osuus kaikista yhdysvaltalaisten yöpymisistä oli nelisen prosenttia. Keski- ja eteläeurooppalaisille Lappi näyttää sen sijaan olevan varteenotettavampi kohde. Esimerkiksi saksalaisten kesä-elokuun yöpymisvuorokausista 17 prosenttia kirjattiin Lapin majoitusliikkeissä, Pukkila sanoo.