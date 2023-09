USA suunnittelee uutta panssarivaunua, oppia otetaan Ukrainasta

Yhdysvalloissa suunnitellaan maan asevoimille uutta panssarivaunua, jonka suunnitteluun vaikuttavat Ukrainan sodasta saadut opit. Asiasta uutisoi Popular Mechanics.

Uusi panssarivaunu kantaa nimeä M1E3, ja se on osa vuodesta 1978 valmistettujen Abrams-panssarivaunujen sarjaa. Abrams-vaunuista on vuosien varrella kehitetty lukuisia päivitettyjä versioita, joilla niiden suorituskykyä on parannettu.

Tarkoituksena on, että M1E3-vaunua voitaisiin käyttää seuraavat 80 vuotta, pidempään kuin yhtäkään toista panssarivaunumallia. Nykyiset Abrams-mallit kärsivät lukuisista ongelmista, jotka halutaan korjata uudessa mallissa.

– Abrams-panssarivaunu ei voi enää lisätä toimintakykyään lisäämättä samalla painoaan. Meidän on myös vähennettävä sen logistista jalanjälkeä, tiivistää ohjelmajohtaja, kenraalimajuri Glenn Dean.

Abrams-vaunut tunnetaan niiden edellyttämästä raskaasta logistiikkaketjusta. Sen AGT-1500 -turbiinimoottori kuluttaa 14 litraa polttoainetta per kilometri ja sen polttoainesäiliöön mahtuu lähes 1900 litraa polttoainetta. Siispä panssarijoukkueen – eli neljän Abrams-vaunun – tankkaamiseen vaaditaan 7600 litraa polttoainetta.

Myös Abramsien paino on lisääntynyt vuosien varrella. Alkuperäinen malli painoi 60 tonnia, kun taas uudempien mallien paino on kasvanut yli 71 tonniin. Nyt uusi panssarivaunu painaa uudistuksista huolimatta taas vain 60 tonnia.

Ukrainan sodasta oppia on otettu siinä, että sotilaiden suojaaminen nähdään yhä tärkeämpänä.

– Ukrainan sota on korostanut kriittistä tarvetta integroiduille sotilaita suojaaville puolustusjärjestelmille, jotka on rakennettu osaksi panssaria, ei vain lisätty siihen, Dean tiivistää.

Uusiin suojausjärjestelmiin sisältynee muun muassa Active Protection System eli APS, joka kykenee havaitsemaan lähestyvät ohjukset ja torjumaan ne haulikon kaltaisella pellettiammuksella. Lisäksi panssariin kuulunee droonitorjuntajärjestelmä, joka kykenee tunnistamaan ja ampumaan alas lähestyvät lennokit.

Viime syksynä esitelty AbramsX -konseptivaunu esittelee myös joitain ominaisuuksia, jotka saatetaan nähdä M1E3-vaunussa. Näihin kuuluu uusi tykkitorni ja tykki, automaattinen panoslataaja, 30 millimetrin pienoistykki ja uusitty moottori. Sotilaiden määrä voi vähentyä neljästä kolmeen, joka laskee polttoaineenkulutusta 50 prosentilla.

Uuden panssarivaunun huono puoli on sen hinta. Nykyiset uusimmat Abrams-mallit maksavat 10 miljoonaa dollaria, ja M1E3 maksaa vieläkin enemmän. Aiemmin säästöjä on saatu päivittämällä uusia ominaisuuksia vanhoihin vaunuihin uusien vaunujen hankkimisen sijaan. Jos M1E3-vaunuun sisällytetään kaikki AbramsX-vaunun uudistukset, muuttavat ne panssarin runkoa niin, ettei vanhojen vaunujen päivittäminen onnistu.

Voi siis olla, että lopulta ominaisuuksia karsitaan ja M1E3:stä tulee eräänlainen kompromissivaunu. Myös Yhdysvaltain strategisen huomion siirtyessä Euroopasta Tyynellemerelle on todennäköistä, että panssarivaunujen merkitys maan sotadoktriinissa vähenee. Tämä puoltanee maltillisia muutoksia, joka tarkoittaa, että Abrams ei ole katoamassa taistelukentiltä vuosikymmeniin.