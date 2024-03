Yhdysvallat rakentaa Gazaan väliaikaisen sataman

Yhdysvallat on lähettänyt sotalaivan Gazan rannikolle kelluvan satamalaiturin rakentamiseksi, uutisoi BBC.

Yhdysvaltalainen, General Frank S Besson -niminen tukialus seilaa paraikaa kohti Lähi-itää. Laiva on lastattu tykötarpeilla ja välineillä, joilla Yhdysvallat aikoo rakentaa tilapäisen satamalaiturin Gazan rannikolle. Alus aloitti komennuksensa Virginian osavaltiossa sijaitsevasta sotilastukikohdasta eilen lauantaina. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on linjannut maan rakentavan kelluvan sataman, jotta humanitaarista apua voitaisiin viedä Gazan alueelle meriteitse.

Aluksella on lastinaan kalusto, jolla väliaikaisen satamalaiturin rakentaminen voidaan aloittaa. Pentagonin mukaan satamarakennelman rakentaminen kestänee kuitenkin noin kaksi kuukautta. Rakentamiseen osallistuu 1000 sotilasta, joiden ei ole tarkoitus rantautua Gazaan.

Avustusjärjestöt ovat kuitenkin todenneet, etteivät gazalaiset kestä kahden kuukauden odotusta. YK on varoittanut, että Gazan kaistaa uhkaa lähes väistämätön nälänhätä, sillä humanitaarisen avun kuljettaminen perille ilma- ja maateitse on osoittautunut sekä vaikeaksi että vaaralliseksi. Muun muassa YK:n alainen World Food Programme -järjestö joutui lopettamaan maata pitkin toimitetut avustukset, kun järjestön saattueet joutuivat tulituksen ja ryöstelyn kohteeksi.

Samaan aikaan Kyproksen satamaan on rantautunut Espanjan lipun alla purjehtiva Open Arms -niminen avustusalus, jolla on lastinaan 200 tonnia ruokaa. Alukseen lastattu ruoka on peräisin amerikkalaiselta World Central Kitchen -avustusjärjestöltä.

Aluksen toivotaan pääsevän jatkamaan matkaansa ennen maanantaita. EU on ilmoittanut avaavansa uuden meritien Kyproksen ja Gazan välille viikonlopun aikana, sillä Kypros on lähimpänä Gazaa sijaitseva EU-valtio. On kuitenkin epäselvää, kuinka avustusalusten olisi tarkoitus rantautua Gazaan ennen Yhdysvaltojen rakentaman sataman valmistumista, sillä Gazassa ei ole yhtään toimivaa satamaa. Myös lähialueen vedet ovat liian matalia suurille aluksille.

World Central Kitchen -järjestöstä kuitenkin kerrotaan, että järjestön lähettämä ryhmä rakentaa paraikaa laituria aluksen salaisena pidettävässä määränpäässä avun saamiseksi perille.

Israel on hyväksynyt merireittien käytön avustustarkoituksiin. Maa vaatii kuitenkin avustusalusten käyvän Kyproksella läpi Israelin hyväksymät turvatarkastukset ennen Gazan aluevesille purjehtimista.

Israelia on syytetty avustusten saapumisen estämisestä sekä jopa nälänhädän käyttämisestä sodankäynnin välineenä Gazassa.