Yhdysvallat onnittelee: Suomella Euroopan parhaat tarkka-ampujat

Suomi on voittanut Yhdysvaltain maavoimien Euroopan ja Afrikan komentokeskuksen järjestämän kilpailun Euroopan parhaasta tarkka-ampujasta.

Vuosittain järjestettävään kilpailuun osallistui yhteensä 45 joukkuetta 24 Nato-maasta sekä Kosovosta. Kilpailu järjestettiin Hohenfelsin sotilastukikohdassa Saksassa.

Kilpailussa hopeasijalle ylsi Tšekki ja pronssisijalle päätyi Yhdysvallat. Komentokeskus onnitteli Suomen joukkuetta voitosta X:ssä julkaistussa viestissä toteamalla, että Suomella lienee Euroopan paras tarkka-ampujajoukkue.

– Onnitelkaamme siis Naton uusinta jäsentä, Suomea, komentokeskuksen viestissä kehotetaan.

Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Sami-Antti Takamaan mukaan voitto ei varmasti tullut Suomen joukkueelle helpolla.

– Meillä on vahva tarkka-ampujaperinne, Takamaa kertoo ja tarkentaa viittaavansa Talvisodan tarkka-ampujaässään Simo Häyhään.

Please join us in congratulating @NATO's newest member – Finland! #StrongerTogether #WeAreNATO @7thATC @USArmy @US_EUCOM @usembfinland @DefenceFinland pic.twitter.com/ZZBsRREdgi

— U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) October 8, 2023