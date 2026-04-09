Yhä uusia maita liittyy uuden sukupolven hävittäjien ohjelmaan

Kanada käy neuvotteluja liittyäkseen tarkkailijaksi Britannian, Italian ja Japanin johtamaan kuudennen sukupolven hävittäjäjärjestelmän suunnitteluohjelmaan nimeltä Global Combat Air Program (GCAP). Japanilaisen Asahi Shimbun -sanomalehden mukaan aiheesta on käyty keskusteluja puolustusministeritasolla muun muassa maaliskuun alussa Japanissa.

Median hallituslähteiden tietojen mukaan Britannia ja Italia näyttävät jo Kanadalle vihreää valoa, mihin viittaa sekin, että ensi heinäkuuksi on Britanniassa valmisteilla neljän maan puolustusministerien kokous, jossa Kanadan osallistuminen julkistetaan virallisesti – mahdollisesti Farnborough’n kansainvälisen ilmailunäyttelyn yhteydessä kuun lopulla. Kanadan hankintapäätöstä joudutaan kuitenkin odottamaan pidempään.

Kanadan Hornet-hävittäjien lopullinen korvaamispäätöskin lienee edelleen tekemättä. Maan hallitus on hankkinut käytettyjä Horneteja Australiasta ja tilannut tähän mennessä tiettävästi yhteensä 30 F-35-hävittäjää Yhdysvalloista. Samaan aikaan Saab edelleen tarjoaa Kanadalle Gripen E/F -hävittäjiä.

Tarkkailijan asema GCAP-ohjelmassa ei mahdollistaisi Kanadan osallistumista kuudennen sukupolven hävittäjän tuotantoon, mutta se saisi haltuunsa kuitenkin järjestelmän teknistä dokumentaatiota, joka voisi edesauttaa hankintapäätöksen tekemistä myöhemmin. Status voi luonnollisesti olla myös välivaihe, joka kehittyisi myöhemmin ohjelman täydeksi kumppaniksi. Siihen voisi sisältyä joidenkin elementtien kehittämistä tai muokkaamista sekä osallistumista niiden tuotantoon.

Nykyisistä GCAP-kumppanimaista Japani on ollut haluttomin lisäämään kumppanien määrää järjestelmän kehitysvaiheessa peläten sen aiheuttavan viivytyksiä. Järjestelmän on määrä tulla käyttöön vuonna 2035.

Aikataulun pitävyys tosin epäilyttää japanilaismedian teollisuuslähteitä jo nyt. Yrityssopimusten piti olla valmiita loppuvuodesta 2025, mutta nyt niitä odotetaan allekirjoitettaviksi ensi kesänä tai myöhemmin – lähinnä Britannian taloudellisen tilanteen takia. Joidenkin lähteiden mukaan GCAP-hävittäjän käyttöönotto voi venyä 2040-luvulle.

Mutta toisaalta Japanilla on korkeat toiveet hävittäjäjärjestelmän markkinoiden laajenemisesta. Asahi Shimbunin hallituslähteen mukaan siitä on tullut yhteydenottoja Saudi-Arabiasta, Intiasta, Singaporesta ja Australiasta. Euroopassa kiinnostusta ovat osoittaneet viime aikoina sekä Puola että Saksa, vaikka se on ainakin toistaiseksi mukana toisessa eurooppalaisessa FCAS-hävittäjäohjelmassa Ranskan ja Espanjan kanssa.