Yhä useampi valitsee tällaisen älypuhelimen, ilmiö näkyy nyt kaupoissa

Älypuhelimien myynti kävi vilkkaana marraskuussa, ilmenee puhelinoperaattoreiden DNA:n, Elisan ja Telian julkaisemista tilastoista. Kaikkien kolmen ketjun liikkeissä myyntiä vauhdittivat etenkin marraskuun loppupuolen Black Friday -tarjouskampanjat.

DNA:n laitemyynnin osastopäällikön Jesse Kieksin mukaan selvästi yli puolet marraskuun kokonaismyynnistä tehtiin Black Friday -kampanjan aikana.

Ketjujen myydyimpien puhelimien joukossa olivat esimerkiksi Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A56 ja OnePlus Nord CE5. Myös kalliimmat laitteet löysivät asiakkaansa, ja esimerkiksi Applen iPhone 17 ja OnePlus 15 olivat marraskuussa kysyttyjä puhelimia.

– Uskomme, että suomalaisten ostovoima on vahvistumassa ja myös kaupan liitto odottaa maltillista joulukaupan kasvua. Kysyntä olikin viime vuotta vilkkaampaa koko marraskuun ajan, etenkin Black Fridayn aikaan. Kuluttajat löysivät myös Etuhinta-kampanjan laitteista omat suosikkinsa tässä kuussa, kertoo Elisan kuluttajien laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Lampén tiedotteessa.

Uusien laitteiden lisäksi yhä useampi kuluttaja valitsee itselleen käytetyn puhelimen. Ilmiö on havaittu kaikissa kolmessa operaattoriketjussa.

– Kierrätyspuhelimista on tullut näkyvä ja suosittu osa valikoimaamme, ja asiakkaamme selvästi löytävät niistä itselleen sopivan vaihtoehdon. Kierrätyspuhelimissa asiakkaita houkuttelee tietysti fiksu hintataso ja kestävyysnäkökulmasta kyse on monelle myös lifestyle-valinnasta, Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg sanoo.

DNA:n myydyimmät puhelimet marraskuussa 2025 (kuluttaja-asiakkaat)

Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A16 Samsung Galaxy A56 5G Apple iPhone 16 5G Apple iPhone 17 Pro Max 5G Apple iPhone 17 Pro 5G OnePlus Nord CE 5 5G Apple iPhone 16e 5G Honor 200 5G Samsung Galaxy S25 5G

Elisan myydyimmät puhelimet marraskuussa 2025 (kuluttaja-asiakkaat)

Samsung Galaxy A16 4G OnePlus Nord CE5 5G Samsung Galaxy A56 5G Samsung Galaxy S25 5G OnePlus 15 5G Samsung Galaxy A16 5G OnePlus Nord 5 Apple iPhone 16 5G Honor X5c Plus Apple iPhone 17 Pro 5G

Telian myydyimmät puhelimet marraskuussa 2025 (kuluttaja-asiakkaat)

Apple iPhone 15 5G 2. Samsung Galaxy A56 5G Apple iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro Max Apple iPhone 16 5G OnePlus 13R 5G OnePlus 15 5G Samsung Galaxy A26 5G Samsung Galaxy S25 5G Kierrätetty iPhone 12 5G

